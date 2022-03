Arx perusti nuorten kulttuuripalveluille oman brändin – Liikkuva Häx järjestää nuorille tekemistä siellä, missä on tilaa

Häx-kirjainyhdistelmä on tänä keväänä vilahdellut Hämeenlinnassa eri nuorisotapahtumien yhteydessä. Helmikuussa Häx Demo tour -kiertue vieraili seitsemässä alueen yläkoulussa.

Mistä oikein on kysymys, Kulttuurikeskus Arxin tekninen tuottaja Juuso Suuronen?

– Häx on uusi nuorten kulttuuripalvelujen brändi osana Kulttuurikeskus Arxin toimintaa.

Millainen vastaanoton Häx Demo tour sai?

– Vastaanotto oli erittäin hyvä. Demo tour -konsepti sisälsi DJ-työskentelyä, konemusiikin tekemistä, graffitien maalaamista vr-laseilla sekä skeittaamista. Saimme paljon palautetta, sekä opettajilta että oppilailta, että tällaista pitäisi saada lisää.

Mistä Häx sai alkunsa?

– Olemme tehneet nuorille tapahtumia ja työpajoja Hämeenlinnassa jo viiden vuoden ajan Arxin toimintana. Arxin talonvaihdoksen ja koronan takia työpajamalli hiipui. Koronatilanne antoi aikaa miettiä, miten tekisimme nuorisotoimintaa isommin, kun perinteinen malli ei enää toiminut. Pohdimme vuoden päivät uutta brändiä, jota nuorten olisi helpompi lähestyä. Nyt tänä vuonna pääsemme tekemään nuorisokulttuuria isommassa mittakaavassa.

Miksi nuorille haluttiin erottaa oma kulttuuripalvelu?

– Vaikka Arx on lasten ja nuorten kulttuurikeskus, se ei nuorten silmissä houkuttele, vaan he kokevat sen lasten toiminnaksi. Sen vuoksi teimme nuorille oman brändin.

Millainen perusajatus nuorten toiminnassa on ja miksi?

– Koska kaupungilla ei ole hirveästi tiloja tai nuorisokulttuurin keskusta, otamme tilaa sieltä, missä sitä on. Meillä on Demo tour -työpajakokonaisuus, eli pakettiauto, jossa on äänentoisto- ja muut laitteet, joiden avulla voimme pystyttää pop up -työpajoja ja järjestää tapahtumia.

Millaista toimintaa Häxin puitteissa tarjotaan?

– Järjestämme nuoria kiinnostavia työpaja- ja tapahtumasisältöjä, joita ei normaalisti Hämeenlinnassa pääse kokemaan. Helmikuussa järjestimme Häx Demo tourin yhteistyössä Harrastus ihan lähellä -hankkeen kanssa. Talvilomalla pidimme Kantolassa, viihdekeskus Hämptonissa, Hämptons Finest -musiikkitapahtuman, jossa pääesiintyjänä oli helsinkiläinen Safira. Tapahtuma meni tosi hyvin ja tunnelma oli käsinkosketeltava.

Ideana on, että nuoret pääsevät vaikuttamaan sisältöihin. Millaista toimintaa he toivovat?

– Nyt sisällöt on suunniteltu aikaisemman toiminnan perusteella. Katutaide ja kaupunkikulttuuri selvästi kiinnostavat nuoria 12-vuotiaasta alkaen. Nyt kesällä Hämeensaaren kesäkadulla voi laittaa pystyyn vaikka oman tapahtuman tai kertoa, mitä haluaa enemmän, onko se esimerkiksi katutansseja vai skuuttausta.

– Nuoret tuntuvat olevan vuosi vuodelta fiksumpia. Joissakin tilanteissa kuulee, että nuoret eivät tarvitse enempää tiloja ja tapahtumia, kun tämä on niin pieni kaupunki. Ei se niin mene. Ei tilojen ja toiminnan tarve ole verrattavissa kaupungin kokoon. Nuorilla pitäisi olla täällä paljon enemmän tapahtumia ja tiloja.

Mitä kaikkea on tänä vuonna luvassa?

– Katutaidetapahtuma Räikee, joka oli viime vuonna suuri menestys, tulee myös tänä vuonna toukokuun alusta juhannukseen. Hämeensaaren Häxin kesäkadulla järjestämme skeittipuistossa tapahtumia ja työpajoja, ja niitä tänä kesänä riittää – järjestämme joka päivä jonkinlaista toimintaa. Seuraava Demo tour Hämeenlinnan yläkouluille starttaa syksyllä.

Mitä suunnitelmia on jatkossa?

– Tulevien vuosien tavoitteena on saada aikaan pysyviä katutaideteoksia ja muraaleja sekä graffiteja. Idean takana on, että lähdemme värittämään kaupunkia kauniimmaksi. Jatkamme myös tätä hyvin alkanutta vuotta. Nyt pääsemme sinne, missä nuoret ovat.