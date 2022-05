Asiaa lainsäädännöstä: Asianajajat ovat yksi tukipilari oikeudenmukaisen yhteiskunnan turvaamisessa

Oikeusvaltioperiaate

Ukrainan sota järkytti turvallisuuden tunnettamme ja se on mennyt meidän ihomme alle. Suomessa tehdään nyt ratkaisuja turvallisuuden takaamiseksi. Tämä sota on Euroopassa suurin sitten toisen maailmansodan.

Ukrainassa ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa, mikä on varmasti jokaiselle ihmiselle niitä tärkeimpiä turvapaikkoja. Mietimme, että mihin tämä johtaa?

Asianajajan silmin oikeusvaltioperiaate on turvallisuuden tae, ja se, että meitä kaikkia sitovat samat lait, moraaliset normit ja kansainväliset sopimukset, joita noudatamme. Normien noudattaminen erottaa sivistysvaltion tyranniasta.

Yhdenvertaisuuden periaate

On tärkeä ymmärtää, että ihmiset ajattelevat asioista eri tavalla niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Vääristävän tiedon levittäjien tarkoitus on luoda sekasortoa yhteiskunnassa ja näin jakaa kansaa, jolloin kansalaisten yhteiset tavoitteet ja puolustustahto heikkenee.

Demokraattisen yhteiskunnan yksi tärkeimpiä periaatteita on syrjimättömyys ja ihmisten yhdenvertaisuus. Siten yhtenäisyyden säilyttäminen on todella tärkeää ja se, että pysymme yhdenvertaisina ja pidämme kiinni perusoikeuksistamme.

Asianajajankin työssä on tärkeää ymmärtää ihmisyyttä, erilaisuutta ja sitä, että ihminen ymmärtää asiat omista lähtökohdistaan. Tämän ymmärryksen kautta löydetään ratkaisuja vaikeissakin asioissa. Siten miten asiat nähdään, muun muassa suomalainen yhteiskunta, syntyy siitä kokemuksesta mitä me tässä yhteiskunnassa kohtaamme, siis yksilötasolla toiselta yksilöltä toiselle.

Lähdekritiikin merkitys

Näinä aikoina jokaisen tulisi miettiä, mistä tieto tulee ja onko tieto miten luotettavaa. Vaikutamme kaikki toiminnallamme kotimaamme tilanteeseen, siten yksilöllä on merkitystä. On tärkeä pysyä kiihtyvässä mielikuva- ja tarinamaailmassa totuudessa ja sitoa kaikki laillisuuteen.

Meidän kaikkien tietoisuutta on lisättävä, tietenkin lain puitteissa. Ensiarvoisen tärkeää on kouluttautuminen, siinähän me suomalaiset olemme hyviä.

Asianajajan tulee työssään jatkuvasti arvioida sitä, mikä on objektiivisesti arvioiden asian laita ja mikä on totta. Toinen tärkeä seikka on kiinnittää huomiota perusteluihin. Kun vastaanotetaan tietoa, tulee huomioida, mistä se on lähtöisin ja miten se sanoitetaan.

Nämä ovat asianajajan työssä kehittyviä ja tärkeitä taitoja, joihin osaa kiinnittää huomiota, kun on tottunut niin sanotusti viilaamaan pilkkua ja suhtautumaan kriittisesti esitettyihin väitteisiin ilman riittävän vakuuttavaa näyttöä.

Asianajajan työssä on keskeistä käyttää vain oikeudellisesti päteviä lähteitä ja perusteluja. Oikeustieteellisen tiedekunnan aiheesta tarjoaman kirjallisuuden kahlanneena katsoisin, että oikeudenmukainen yhteiskunta on tärkeimpiä asioita. Tästä on pidettävä kiinni sopeutuessamme muuttuneessa maailmassa.

Yrityksen vastuullisuudesta

Vaikka bisneksessä tavoitellaan liikevoittoa, voi toiminnalla silti samalla edistää vastuullisuutta niin yhteiskunnasta kuin ympäristöstä.

Yrityksiä sitoo juridinen vastuu, mutta tarkoitan myös muuta vastuuta, jota ei ainakaan vielä ole kirjattuna lakiin. Tämä tarkoittaa, että omasta bisneksestä on hyötyä muillekin, ei vaan itselle.

Tarkoitus on edistää liiketoiminnassa yhteistä hyvää, kestävyysarvoja ja eettisyyttä. Yritykset voivat kantaa kortensa kekoon osallistumalla yhteiskunnalliseen vastuullisuuteen jo ennen kuin siitä säännellään laissa.

Kirjoittaja on hämeenlinnalainen asianajaja.