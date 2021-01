Asiaa lainsäädännöstä: Oma asunto-osake unelmana? – Harkitsethan tarkkaan mitä ostat

Kiinteistökaupasta poiketen asuntokaupassa vaihdannan kohteena on arvopaperi, ei fyysinen kiinteistö. Ostettu osake oikeuttaa hallitsemaan asunto-osakeyhtiössä sijaitsevaa huoneistoa. Itse maapohjan ja rakennukset omistaa asunto-osakeyhtiö, jonka osakkeenomistajat yhdessä käyttävät kiinteistöä koskevaa päätösvaltaa omistamansa yhtiön kautta.

Mitä tulikaan ostettua?

Ostitpa rakennusvaiheessa olevan asunnon, uuden käyttämättömän asunnon tai käytetyn asunnon, riskinä on aina, että kaupan jälkeen toteat, ettei asunto olekaan sellainen kuin oletit sen olevan tai mitä kaupan yhteydessä oli myyjän kanssa sovittu.

Yleisen virhesäännöksen mukaan asunnossa on virhe, jos se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Tämä tarkoittaa, ettei asunto vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta ja tämä on vaikuttanut kauppaan. Myyjä on saattanut myös kokonaan jättää antamatta tällaisia tietoja. Olethan siis tarkkana mitä ostat, kun lähdet asuntokaupoille!

Uusi vai käytetty asunto?

Uusi asunto ostetaan tyypillisesti alalla toimivalta elinkeinonharjoittajalta kuten rakennusliikkeeltä, ja käytetty asunto yksityishenkilöltä. Virhetilanteissa uuden asunnon kauppaa ja käytetyn asunnon kauppaa koskevat eri säädökset. Muista myös hankkia oikeusturvavakuutus ennen kauppoja.

Uuden asunnon virhe

Silloin kun kyseessä on uusi asunto, virhe voi olla esimerkiksi se, ettei rakentamista ole suoritettu hyvän rakennustavan mukaisesti tai asunnossa käytetty materiaali ei ole kestävyydeltään ja ominaisuuksiltaan tavanomaista hyvää laatua. Uudelta asunnolta voidaan yleensä edellyttää laadullisesti enemmän kuin käytetyltä.

Käytetyn asunnon virhe

Ostaja ei voi valittaa virheestä, joka hänen olisi tullut huomata käytetyn asunnon tavanomaisessa tarkastuksessa. Käytetyn asunnon kaupassa kyse onkin usein asunnossa olevasta piilevästä eli salaisesta virheestä. On kuitenkin muistettava, että mikä tahansa vika tai puute asunnossa ei välttämättä ole asuntokauppalain tarkoittama virhe.

Miten ja kenelle virheilmoitus tehdään?

Kun ostetussa asunto-osakkeessa havaitaan virhe, on tärkeää tehdä virheilmoitus myyjälle. Koska virheilmoitus on tehtävä oikein ja oikea-aikaisesti, on yleensä jo tässä vaiheessa viisasta turvautua asiantuntijan apuun.

Tietyissä rajoitetuissa tapauksissa ostajalla on oikeus osoittaa vaatimuksensa asunnon virheestä myös suoraan asunnon ensimmäiselle myyjälle, vaikka myyjänä olisikin asunnon sittemmin ostanut kolmas osapuoli.

Virheen seuraamukset

Uuden asunnon kaupassa ostaja voi vaatia myyjää korjaamaan virheen kustannuksellaan. Toisaalta on muistettava, että myyjällä on oikeus korjaukseen ennen muita hyvityskeinoja.

Käytetyn asunnon kaupassa ostaja ei sen sijaan voi vaatia myyjää korjaamaan virhettä. Yleisin seuraus käytetyn asunnon virheestä onkin hinnanalennus. Jos virheestä on aiheutunut vahinkoa ja se on johtunut myyjän huolimattomasta toiminnasta, ostajalla voi olla oikeus myös vahingonkorvaukseen.

Kaupan purku voi tulla kyseeseen silloin, kun myyjän sopimusrikkomus on olennainen. Tällöin myös virheen merkityksen on oltava suuri. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kauppaa ei voida purkaa tapauksessa, jossa virhe ei ole korjattavissa jos virheen merkitys ostajalle ei ole kovin suuri. Tällaisessa tapauksessa ostaja joutuu tyytymään hinnanalennukseen.