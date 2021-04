Asiaa lainsäädännöstä: Rakennuttaisinko uuden ulkosaunan tai jotain muuta? – Vinkkejä onnistuneeseen rakennusurakkaan

Kevät on täällä ja sinulla siintää ehkä jo uudet rakennusprojektit mielessä. Tässä artikkelissa käsittelen rakennuttamista tavallisen tilaajan näkökulmasta.

Ensimmäisenä on hyvä tiedostaa, että mitä paremmin rakennuttajana suunnittelet projektin etukäteen, sitä todennäköisemmin sinun projektisi on onnistunut ja aikataulussa on pysytty.

Suunnittele ja harkitse etukäteen

Uudisrakentamisen taloudelliset raamit on helpompi ennakoida kuin vanhojen korjauskohteiden tarpeet. Ensin sinun on päätettävä, mitä rakennutat ja millä budjetilla. Lähes aina löytyy yllätyksiä projektin edetessä ja budjettiin onkin hyvä varata rahavaroja yllätysten varalta.

Vanhoissa kohteissa vaurioita aiheuttavat tyypillisesti virheelliset korjaukset ja huoltotoimenpiteiden laiminlyönnit. Rakennuksen viereiset maanrakennustyöt voivat aiheuttaa myös ongelmia ja kustannuksia.

Riskien varalta muistathan myös tarkistuttaa vakuutukset kuntoon, sillä tällaiset ennakoimattomat tilanteet voivat tulla kalliiksi. Rakennusajan kattavalla vakuutuksella ehkäiset taloudellisia yllätyksiä esimerkiksi rakennustyömaalla tapahtuneesta loukkaantumisesta aiheutuneet vahingonkorvaukset.

Urakoitsijan valinnasta

Rakennusalalla on paljon vaihtoehtoja ja palvelujen hinnat vaihtelevat huomattavasti. Yleensä ongelmatilanteissa on valittu tutun suosittelema urakoitsija paremmin perehtymättä muiden kokemuksiin ja yrityksen tietoihin.

Valitse urakoitsija, jolla näyttää olevan talous kunnossa. Tiedosta, että kaikkein halvin tarjous ei usein ole se parhain. Pelkän hinnan katsominen ei riitä, vaan on perehdyttävä myös työn laatuun.

Voit saada apua puolueettomalta rakennustekniseltä asiantuntijalta asian arvioimisessa. Pyytämällä pääsee tutustumaan yleensä urakoitsijan aikaisempiin kohteisiin työnjäljen näkemiseksi.

Ole tarkkana sopimusta laadittaessa

Sopimus on aina tehtävä kirjallisesti ja siihen on kirjattava kaikki ehdot mitä on sovittu. Tarkistuta tämä asiantuntijalla, jos koet tarvitsevasi ulkopuolisen arvion. Sopimusriidoissa laatija kantaa vastuun epäselvästä sopimusehdosta.

Muista, että sinun on omatoimisesti annettava kaikki urakan hinnoitteluun ja virheettömyyteen vaikuttavat tiedot, myös kielteiset tiedot on ilmoitettava.

Muista, että rakennuttajana vastaat myös vilpittömässä mielessä antamistasi virheellisistä tiedoista ja merkityksellisten tietojen salaamisesta.

Mitä jos remontti ei vastaa sovittua?

Sinun tulee reklamoida urakoitsijaa heti oma-aloitteisesti havaitsemistasi virheistä, puutteista ja riskitekijöistä sekä informoida niistä toimenpiteistä, joilla voidaan edistää suoritusta tai työn tulosta. Urakoitsijalle tulee mahdollistaa asian tutkiminen ja korjaaminen.

Apua näkemyksesi tueksi saat esimerkiksi tilaamalla Keskuskauppakamarin tavarantarkastajan tarkastamaan kohde. Tavarantarkastuksessa otetaan kantaa työn laatuun rakennusteknisesti ja sillä saadaankin usein merkittävää lisäarvoa riitojen taustalla olevista teknisistä tekijöistä asian juridisen puolen tarkastelun tueksi.

Riita ratkaistaan yleisimmin sovittelemalla

Virheen ilmaantuessa ensisijaisena tavoitteena on sen korjaus ja asian ratkaiseminen sovinnollisesti. Etenkin varallisuusarvoltaan vähäisessä kiistassa on syytä pyrkiä sovintoon jo aikaisessa vaiheessa ja asioiden viemistä käräjäoikeuteen saakka tulisi välttää viimeiseen asti.

Oikeudenkäyntikulut saattavat kasvaa suuriksi, koska tyypillisesti rakentamisriidoissa työtä ja todistelua edellyttäviä riitaisia seikkoja on paljon. Riita-asioissa asianajajan ammattitaito ja rauhanomainen tapa toimia korostuvat ja vaikuttavat aina lopputulokseen.

Kirjoittaja on hämeenlinnalainen asianajaja.