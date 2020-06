Asiakkaat löysivät takaisin, mutta ravintolat pitää tyhjentää aikaisin: "Porukan on ollut vähän vaikea ymmärtää sitä"

Olutravintola Birgerin ja terassiravintola Birgitan yrittäjä Mika Partanen kertoi, että ravintoloiden aukeaminen pitkän koronatauon jälkeen näkyi heillä heti viime viikon alussa.

– Kyllä sen huomasi, että maanantaina maistui. Se oli maanantaiksi poikkeuksellisen hyvä päivä meille.

Väkeä viihtyi varsinkin terassilla ulkona, kun sää suosi. Sisätiloissa asiakasmääriin ei tarvinnut ensimmäisinä päivinä puuttua, vaikka käytössä on rajoitusten vuoksi vain puolet asiakaspaikoista.

Turvavälit kunnossa

Pub Vanhassa Nallessa Turuntiellä väkeä tuli paikalle heti maanantaina kello 10, kun ravintola avasi ovensa.

– Ostopainetta oli olemassa, ravintoloitsija Jonne Koskimies kuvaili.

– Maanantaina oli väkeä tasaisesti koko päivän. Koko viikon on iltapäivisin ja iltaisin ollut hyvin asiakkaita.

Koskimies kertoi, että kun ravintoloiden avaamista koskevat rajoitukset julkaistiin perjantaina iltapäivällä, hän täytteli 12-sivuista omavalvontalomaketta vielä sunnuntaiyönä. Hän kiittelee, että onneksi etujärjestö MaRalta tuli siihen hyvä pohja.

Pääosin asiakkaat ovat olleet ymmärtäväisiä poikkeustilanteelle. Ovella on lakisääteiset tiedot asiakaspaikkojen määrästä, käsidesiä löytyy tiskiltä ja vessoista, ja sisätiloissa paikkansa voi valita paikkansa niin, että turvaväli on mahdollista jättää.

– Eniten on aiheuttanut työtä, että ihmisiä on pitänyt alkaa hätistellä pois jo aiemmin, kun anniskelu loppuu kello 22 ja suljemme 22.30. Porukan on ollut välillä vähän vaikea ymmärtää sitä. Ihmiset ovat tulleet terassille ehkä vasta illalla ja ovat juuri pääsemässä vauhtiin, Koskimies sanoi.

Henkisesti helpotus

Juliuksen Olohuoneen ja Nooran Viinibaarin yrittäjä Noora Vennamo kertoi, että ensimmäisten arjen aukiolopäivien jälkeen ei osaa sanoa vielä suuntaan tai toiseen, miten tilanteesta selvitään.

– Kun alku tasaantuu, parin viikon päästä vasta näkee, onko tässä millaiset mahdollisuudet selvitä, jos rajoitukset pitkittyvät, Vennamo arvioi.

Hän sanoi, että vaikka vaikeaa tulee olemaan, henkisesti on helpotus, että nyt on taas mahdollisuus edes yrittää.