Atte Karppinen sai pestin tv:stä tuttuun huippuravintolaan – "Onhan se aivan mahtava paikka työskennellä"

Sairiossa asuva Atte Karppinen aloitti kolme viikkoa sitten ravintolapäällikön työt Finnjävelissä. Hämeenlinnalainen päätyi maineikkaaseen ravintolaan sattuman kautta.

– Olin ollut lomautettuna puoli vuotta ja kuskasin Finnjävelin maahantuomia viinejä ympäri Helsinkiä. Satuin seisomaan omistajan vieressä, kun ravintolapäällikön paikka avautui. Hän kysyi minulta, satunko tietämään ketään sopivaa ja nostin käden pystyyn, Karppinen kertoo.

Selkeä brändi toimii

Finnjävel syntyi, kun kokit Henri Alén ja Tommi Tuominen alkoivat tutkia suomalaista ruokakulttuuria.

Kotimaisista perinteistä ponnistaneen ravintolan piti alkujaan olla vain kaksivuotinen projekti, mutta tarina sai jatkoa ja uudistunut Finnjävel avattiin Helsingin Taidehallissa lokakuussa 2019.

Ravintola tuli television katsojille tutuksi MTV3:n sarjasta, jossa kokit matkustivat perinneruokien alkulähteille ja kehittivät tutuista herkuista fine dining -annoksia.

Taidehallin ravintolakokonaisuus on jaettu kahteen osaan. Pienemmässä tilassa on fine diningiin keskittyvä Salonki ja isommassa toimii tunnelmaltaan rennompi Sali. Karppinen on ravintolapäällikkönä jälkimmäisessä.

– Onhan se aivan mahtava paikka työskennellä, kun kaikki hommat tehdään suurella intohimolla ja aivan viimeisen päälle, Karppinen sanoo.

Ravintolamaailma on tuulinen paikka, jossa kilpailu on kovaa. Karppisella on omat ajatuksensa siitä, miten alalla voi menestyä.

– Kaikki lähtee liikkeelle itse tuotteesta eli ruuasta, mutta vaaditaan myös hyvää palvelua ja oikein kohdistettua markkinointia. Ravintola täytyy saada näkyväksi ihmisille. On tehtävä jotain, mitä muut eivät tee ja luotava selkeä brändi.

Kokki ja restonomi

Ensikosketuksen alaan Karppinen sai jo 14-vuotiaana ollessaan pari viikkoa harjoittelijana ravintolassa. Kokemus jäi muhimaan mieleen ja hän päätti opiskella kokiksi.

– Valmistuttuani työskentelin pääasiassa Hämeenlinnan alueella. Myöhemmin opiskelin ammattikorkeassa restonomiksi ja hyppäsin salin puolelle tarjoilijaksi, hovimestariksi ja lopulta ravintolapäälliköksi.

Vuonna 2006 Karppinen lähti töihin Helsinkiin ja työskenteli Royal Ravintoloiden palveluksessa muun muassa Pörssitalossa, Finlandia-talossa, Kulosaaren kasinolla, Ravintola Sipulissa ja NJK:ssa.

– Menin pääkaupunkiin tekemään yhtä työvuoron sijaisuutta ja sille tielle jäin. Helsingissä kiinnostivat työvaihtoehtojen monipuolisuus ja se, että ravintoloiden käyttöaste on huomattavasti suurempi.

Paluu kotikaupunkiin

Vaikka työpäivät keittokauhan varressa ovat ohi, intohimoinen kokkaaminen jatkuu kotioloissa. Maaliskuun koronakurimuksen alettua Karppinen pani pystyyn ruokapalvelun naapureilleen.

– Rakastan edelleen kokkaamista. Ruokapalvelu meni ihan mukavasti, tein sitä pari kuukautta ja se oli hauskaa. Sain tekemistä päiviin ja muuten olisi varmaan pää hajonnut siihen toimettomuuteen, hän tuumaa.

Vaikka työt ovat pitkään olleet pääkaupungissa, Karppinen palasi reilut viisi vuotta sitten vaimonsa kanssa Hämeenlinnaan.

– Halusimme muuttaa omakotitaloon mukavalle alueelle. Hämeenlinna on meidän molempien kotikaupunki ja tällä hetkellä meille hyvä paikka asua, ainakin niin kauan kuin junat kulkevat Helsinkiin.

