Aulangon torni on suljettu – Käynnissä on vauriokartoitus tulevan remontin vuoksi

Vauriokartoitus pitää Aulangon näkötorni pysyy toistaiseksi suljettuna yleisöltä, vaikka kotimaan matkailukausi alkaakin koronarajoitusten jälkeen jälleen käynnistyä.

113-vuotiaassa tornissa tehdään parhaillaan vauriokartoitusta tornin korjaustarpeen selvittämiseksi.

– Tornissa tehdään tällä hetkellä näytteenottoja ja sen rakenteisiin porataan reikiä. Torni on ahdas paikka ja nyt siellä on rakennustelineitäkin. Asiakkaiden turvallinen päästäminen sinne olisi nyt hankalaa toteuttaa, suunnittelija Hilja Palviainen Metsähallituksen luontopalveluista kertoo.

Normaalisti torni avataan kävijöille vapun tienoolla. Tänä vuonna koronarajoitukset olisivat joka tapauksessa siirtäneet tornin avaamisen ainakin kesäkuun alkuun asti.

Tornia on remontoitu laajemmin viimeksi 1990-luvun lopulla, mutta tarkat tiedot tuolloisista kunnostuskohteista ovat päässeet katoamaan.

– Meillä on tuosta remontista huonosti dokumentaatiota ja osa siitäkin löytyi vasta hiljattain. Sen verran on selvinnyt, että ainakin ikkunoita ja saumauksia on tuolloin käyty lävitse.

Tällä hetkellä tiedetään jo varmasti, että tornin huipulla sen vesikattonakin toimiva näköalatasanteen lattia joudutaan uusimaan.

– Vedenerityskerros on tullut käyttöikänsä päähän, Hilja Palviainen sanoo.

Muut korjattavat kohteet selviävät nyt tehtävän laajan vauriokartoituksen valmistuttua.

Torni avataan yleisölle heti vauriokartoituksen valmistuttua ja varsinaisten korjaustöiden on tarkoitus käynnistyä vasta matkailukauden päätyttyä.

– Tarkoituksena on päästä töihin vielä tämän vuoden puolella, jotta se ei häiritsisi tornin käyttöä seuraavalla kesäkaudella.

Remontin kesto riippuu nyt vauriokartoituksessa löydettävistä vioista.

Aulangonvuorella muut matkailu- ja ulkoilukohteet ovat tornin sulkemisesta huolimatta avoinna.

Aulangon tornikahvila on Facebook-sivunsa mukaan avautunut kesäkuun ensimmäisenä päivänä ja on avoinna joka päivä.

Näköalatasanne tornin juurella on käytössä kuten myös alas Karhuluolalle laskeutuvat pitkät portaat.

Metsähallitus on viime ja tänä vuonna tehnyt isoja remontteja omistamissaan Aulangon kohteissa.

Aulangon Graniittilinnan korjaus valmistui viime viikolla ja viime kesänä uusittu Onnentemppelin paanukatto tervataan uudestaan vielä tämän kesän kuluessa.

Isoimmat korjaukset on tehty Graniittilinnassa, jonka havaittiin liikkuneen routivalle maalle tehdyillä perustuksillaan. Miniteatterin piti palata tänä vuonna Graniittilinnaan, mutta näytökset on tältä kesältä peruttu.

Metsähallitus on saanut luontokohteidensa korjausvelan purkamiseen lisämäärärahoitusta useaan otteeseen, mutta lisärahoituksen jatkumisesta ei ole varmuutta.

Alueen kohteista ainakin 1930-luvulla rakennettu näköalatasanne odottaa edelleen kunnostuspäätöstä ja -rahoitusta.

Koronakevään paikallinen liikuntailmiö on ollut näkötornilta Karhuluolalle vievien portaiden juokseminen kestävyyssuorituksena.

Huhtikuussa Juha Tuhkasaari kirmasi 322-askeliset portaat ylös ja alas yhtä kyytiä 104 kertaa 9 tunnissa ja 20 minuutissa. Kaloreita urakassa paloi 6650.

Toukokuussa Jarmo Kopra pisti paremmaksi ja juoksi portaat 110 kertaa. Aikaa kului kahdeksan tuntia ja 17 minuuttia.

Ennätykset voivat rikkoutua vielä moneen kertaan tämän kesän aikana, sillä näkötornin remontti ei ulotu portaille asti.