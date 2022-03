Bändikaverit ripustivat yhteisnäyttelyn Turenkiin – Janakkalan kirjastossa on taidetta omasta päästä ja sydämestä

Musiikin ja kuvataiteen luovuus kumpuaa samasta lähteestä. Tätä mieltä ovat ainakin Tervaleijonat-yhtyeen muusikot Jorma Tuomola ja Jari Jaatinen, jotka ovat ripustaneet Janakkalan kirjaston aulaan näyttelyn Muusikot maalailee.

Tuomola soittaa viihdeorkesterissa kitaraa ja Jaatinen viulua sekä saksofonia. Bändikavereiden yhteisnäyttelyn idea putkahti ilmoille kuin itsestään.

– Vaimo oli varannut näyttelytilan, ja huomasin heti, että tännehän tarvitaan myös isompia töitä, joten pyysin Jarin mukaan. Kyllähän meillä pitää Janakkalassakin taas näyttely olla, kun oman kylän poikia ollaan, Jorma Tuomola tuumaa.

Bonuksena esillä on myös näyttelyn alkusysäyksen antaneen Anneli Tuomolan käsitöitä.

Meuronen innosti

Jorma Tuomola on pitänyt monia näyttelyitä Hämeenlinnan seudulla. Nuorena maalausta harrastanut mies innostui uudestaan vuosituhannen vaihteessa.

– Parisenkymmentä vuotta vierähti välissä, kun oli elämän ruuhkavuodet ja pirusti töitä. Tutustuin aikoinaan Egon Meuroseen ja hänen kauttaan innostuin akvarelleista.

Tuomolan maalauksissa on maisemia Hattulasta, Latviasta ja Riiasta sekä rakennuksia ja henkilökuvia.

– Tykkään kokeilla vähän kaikenlaista. Reissuissa otan aina paljon valokuvia, joista saan aiheita tauluihin.

Spontaani työtapa

Jari Jaatinen aloitti maalaamisen viitisen vuotta sitten ja hänkin on pitänyt useita näyttely.

Jaatinenkin aloitti akvarelleilla, mutta siirtyi myöhemmin akryylimaalaukseen. Teokset ovat kookkaita ja puoliabstrakteja.

– Niistä voi löytää jotain esittävääkin, mutta vastuu on aina katsojalla. Minulla on spontaani työtapa ja maalaan paljon sormilla, kunnes muistan taas, että pensselikin on olemassa, Jaatinen sanoo.

Värikkäissä töissä leikitellään usein myös pintastruktuurilla. Aiheet tulevat omasta päästä ja sydämestä.

– Kaikkien maalausten on tarkoitus esittää joitain tunteita. Olen ruvennut harrastamaan myös säveltämistä ja olen aina ajatellut, että musiikin ja kuvataiteen luovuus kumpuaa samasta lähteestä.

Sukupolvien taitoa

Kirjaston aulan vitriinissä on Anneli Tuomolan neulottuja nuken- ja lastenvaatteita, sukkia sekä pipoja.

– Mitä vanhemmaksi tulen, sitä enemmän minua kiinnostaa tehdä käsitöitä ilman mallia. On hauskaa, kun kuviot syntyvät tehdessä ja villapaitana aloitetusta neuleesta tulee vaikka pyllytin, hän nauraa.

Näyttelyssä on myös vauvanukke, jolle 10-vuotias Anneli neuloi ensimmäisen nutun. Nuken vaate oli aikoinaan käytössä myös pariskunnan molemmilla pojilla.

Käsityötaitonsa Tuomola on oppinut mummoltaan ja äidiltään.

– Kun pääsee eläkkeelle, niin ensin sitä on ihan pihalla, kun elämänmuutos on niin suuri. Onneksi pian huomaa, että nyt sitä voi tehdä juuri sitä, mistä eniten tykkää.

Taiteilijat ovat paikalla näyttelyssä 16.3. kello 16–18, jolloin luvassa on pienimuotoinen aulakonsertti.

Muusikot maalailee -näyttely Janakkalan pääkirjaston aulassa 19.3. asti.