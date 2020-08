Biljardinpelaaja Tuija Soinisella on tavoitteenaan kolmas EM-paikka – "Kisoissa pelitasoni on parhaimmillaan"

Tuija Soininen voitti keväällä Vaasassa naisten SM-kultaa 8-pallossa ja SM-pronssia 10-pallossa.

– Ensimmäisen kerran pelasin 16-vuotiaana, mutta kiinnostuin lajista tosissani pari vuotta myöhemmin, kun olin töissä biljardisali Ballsissa Hämeenlinnassa. Jäin töiden jälkeen treenaamaan ja pelaamaan. Kun muut kannustivat, että minusta voisi tulla hyväkin pelaaja, ja kehitystä tapahtui, niin sehän innosti, 29-vuotias hämeenlinnalainen biljardinpelaaja kertoo.

Parolassa enemmän treeniaikaa

Biljardin harrastajat ovat samanhenkistä porukkaa ja lajissa tutustuu helposti uusiin ihmisiin.

– Tykkään, kun tässä on sosiaalista puolta. Jos en pelaisi biljardia, harrastaisin ehkä jotain joukkuelajia.

Tätä nykyä Soininen edustaa Parolan Biljardiklubia. Aiemmin hän pelasi 6–7 vuotta Hämeenlinnan Biljardiseuran väreissä.

– Sain Parolassa paremmin treeniaikaa, joten vaihdoin myös seuraa.

”Harjoittelen kun ehdin”

Soininen on viimeiset neljä vuotta ollut Aulangontiellä sijaitsevan Papukaija Pubin toinen osaomistaja.

– Aikanaan treenasin usein, mutta nykyisen firman myötä harjoittelen silloin kun ehdin.

Pubissakin on biljardipöytä, mutta sitä Soininen käyttää lähinnä tuntuman ylläpitämiseen.

– Tämä on pienempi pöytä eikä vastaa treeniolosuhteita, mutta käyn Parolassa harjoittelemassa aina kun ehdin. Olen viime aikoina valmentanut myös 14-vuotiasta veljentytärtäni.

Skarppina kisoissa

Kilpaileminen on Soiniselle lajin suola. Pari vuotta harrastettuaan hän aloitti Pelika-liigan kisaamisen mimmijoukkueessa Hämeenlinnan Muijat, jossa hän on edelleen.

SM-mitaleja Soiniselle on kertynyt jo 12.

– Suomen Biljardiliiton kisoja on tullut tahkottua nyt kahdeksan vuotta. Kisoissa pelitasoni on parhaimmillaan, silloin en salli itselleni virheitä ja sopiva jännitys ajaa yleensä parempaan tulokseen.

Peleistä 8-pallo ja Straight pool 14.1 ovat Soinisen suosikkeja, mutta eniten SM-mitaleja hän on saavuttanut 9- ja 10-pallossa.

– Ehkä se on jokin peliälyllinen juttu, että rotaatiopeleissä olen pärjännyt paremmin, hän analysoi.

EM-kisoissa kova taso

Soininen on ollut mukana kaksissa EM-kisoissa, 2018 Hollannissa ja 2019 Italiassa.

– EM-kisoissa ei ole vielä tullut menestystä, sillä siellä taso on niin kova ja vastaan on tullut ammatikseen pelaavia.

Suomessa kisaavia naisia on viitisenkymmentä, ja kaikki harrastajia. Miehiä eri sarjojen listoilla on 700–800.

– Ikävä kyllä Suomen naisten taso on Eurooppaan ja muihin Pohjoismaihin verrattuna heikompi, mutta viime vuosina se on noussut ja kärjessä on kuhinaa.

Kisapaikka uudestaan haussa

Henkilökohtaisena tavoitteenaan Soinisella on saavuttaa EM-kisapaikka useampana vuonna peräjälkeen.

Keväällä hänellä oli jo kolmas EM-paikka taskussaan, mutta kun kisat Tampereella peruuntuivat koronan takia, joutuu hän tavoittelemaan kisapaikkaa uudestaan syksyn EM-kisoihin Turkkiin.

Syyskausi starttaa ensi lauantaina 22. elokuuta Vantaalla. Ensimmäinen kisa on 9-pallon SM-kilpailu, joka jäi koronan takia keväällä pelaamatta.

– Tällä hetkellä olen rankingissa ykkönen, mutta yksikin huono kilpailu voi merkitä sijojen menetystä. Jotta turvaan EM-paikan, jokaisen kisan pitää onnistua.

Mikä on sun juttu? Onko se tv-sarja, jota ilman et voi elää, tapa, josta et ikinä luopuisi tai urheilujoukkue, joka on sinulle sydämen asia? Onko ystävälläsi hauska harrastus tai intohimoisen keräilyn kohde? Lähetä juttuvinkki meille ku.toimitus@hameensanomat.fi.