Brahen kirppis pani pystyyn perinteisen huutokaupan – "Netissä hinnat nousevat helposti pilviin"

Brahen Kirppiksellä Kaurialassa järjestetään tulevana sunnuntaina perinteinen huutokauppa, jossa on tarjolla tavaraa laidasta laitaan.

Listalla on muun muassa soittimia, talonpoikaisantiikkia, työkaluja, polkupyöriä, hopeaesineitä, kelloja, nahkavuotia ja jopa 350-kiloinen puutarhatakka.

– Meidän on pitänyt järjestää huutokauppa jo useampaan kertaan, mutta koronahan tässä on lyönyt silmille. Nyt kun tilanne on helpottanut, halusimme laittaa tapahtuman pystyyn ennen kylmiä kelejä, kirppiksen yrittäjä Marko Laine kertoo.

Vanhan liiton tyylillä

Sunnuntain tavaroille ei ole asetettu pohjahintoja, joten mieleisensä aarteen voi saada hyvinkin edullisesti.

– Monet ovat kyselleet perinteistä huutokauppaa. Netissä hinnat nousevat helposti pilviin. Nyt ei tarvitse olla isoa nippua satasia taskussa päästäkseen tavaroihin kiinni, Laine sanoo.

Meklarina toimii kaikkien tuntema DJ Jysky, joka tuo myös itse tavaraa huudettavaksi.

Pihalla on näytillä komeita menopelejä. Hot rod -harrastajan kunnostama Studebaker Custom sekä sivuvaunullinen moottoripyörä ovat myynnissä. mutta Laineen oma 1942 vuoden Cadillac on vain silmänruokana.

Tapahtumassa on myös makkaramyyntiä ja kahvia.

C-kasettikin kuumaa kamaa

Neljä vuotta toiminut Brahen kirppis on Laineen mukaan vakiinnuttanut asemansa kaupungissa.

– Olimme ainoa kirppis Hämeenlinnassa, joka oli auki koko korona-ajan.

Erityistä vipinää ovat tuoneet levyjen pop up -tapahtumat, jotka ovat tuoneet Kaurialaan keräilijöitä pitkienkin matkojen takaa.

– Pop upeissa on ollut myös tasokas livebändi esiintymässä. Pyrimme tarjoamaan kokonaisvaltaisen palvelun lisäksi aina jotakin erikoista.

Korona ei Laineen mielestä ole juurikaan muuttanut sitä, mitä ihmiset kirppikseltä hakevat, mutta yhden asian hän on huomannut.

– Levyjä ja C-kasetteja on ostettu paljon, joten voi olla, että ihmiset kuuntelevat nyt enemmän musiikkia. Myös soittimilla on paljon kysyntää, yhtenä viikonloppunakin myin viisi kitaraa.

Huutokauppa su 26.9. klo 13 Brahen kirppiksellä (Eino Leinon katu 24). Näyttö alkaa kello 10.