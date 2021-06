Britney Spearsille asun suunnitellut Riikka Ikäheimo toi pukunsa ja pari julkkista Hämeenlinnaan – Graniittilinna toimi kuvauspaikkana

Aulangon maisemissa kuvattiin sunnuntaina vaatesuunnittelija Riikka Ikäheimon luomia iltapukuja. Hämeenlinna valikoitui kuvauspaikaksi hänen ystävänsä meikkitaiteilija Annika Hietasen ehdotuksesta.

Pukuja esittelevät kokki ja ruokakolumnisti Sara La Fountain ja Diili-voittaja Sointu Borg.

Heidän kampauksensa loihti Kristallin kampaaja Milla Ollila. Mukana kuvissa on myös hevonen, Edelsten nimeltään.

Kokemukset kohtasivat

Hietanen sanoo nähneensä maailmalla eläessään, mitä muotialalla voidaan luoda ja mikä kaikki on mahdollista. Hän on asunut ulkomailla, koska hänen miehensä työskennellyt eri maissa.

– Riikkakin on asunut maailmalla, kokemuksemme tavallaan kohtasivat. Kerroin hänelle, miten kaunis Hämeenlinna on ja miten paljon me siitä tykkäämme. Mietin, että hevosia ei olla vielä paljon nähty tällaisessa yhteydessä, ja saimme Aulangon ratsastuskoulun toiseksi kumppaniksi päivään, toinen on Hotelli Scandic Aulanko, Hietanen kertoo.

Kuvissa nähtävä hevonen on neljävuotias iso musta friisiläinen. Se treenaa kouluratsastusta Anna Kärkkäisen kanssa.

Kuvauspaikat ryhmä kävi katsomassa ennakkoon ja hioi samalla lopullisen version ideastaan. Pukujen esittelystä tehtiin samalla myös video.

Ura lentoon poikkeavalla tavalla

Hietanen ja Ikäheimo tapasivat toisensa kolmisen vuotta sitten, kun Ikäheimo suunnitteli Emmi Granlundille yhden hääasun ja Hietanen oli meikkaamassa morsianta. Siitä alkoi heidän yhteistyönsä.

Nyt Ikäheimolta on jälleen tullut uusia iltapukuja, ja ystävykset sattuivat olemaan yhtä aikaa Suomessa.

– Annikan kanssa meillä on synkannut todella hyvin, ja halusimme ehdottomasti tehdä töitä yhdessä. Aulangolla otetut kuvat ja videot tulevat meille kaikille käyttöön. Aina ei tiedä, mihin kaikkialle ne lopulta päätyvätkään. Kanadasta ovat lehdet jo olleet innostuneita, Ikäheimo iloitsee.

Ikäheimo on kotoisin Vantaalta ja asuu nykyisin Tikkurilassa.

Vaatesuunnittelijan ura lähti hänellä lentoon hieman poikkeavasti. Hän vain yhtäkkiä kokeili puvun ompelemista kotonaan ja innostui siitä heti. Vieläkin hän ompelee mallikappaleet itse.

Ikäheimo on päässyt suunnittelemaan asun muun muassa Britney Spearsille ja jopa tapaamaan tähden. Muitakin kuuluisuuksia on käyttänyt hänen pukujaan.

Hämeenlinna on tullut Ikäheimolle tärkeäksi paikaksi, koska My Milou -vaateliike oli ensimmäinen, joka otti hänen arkivaatemallistoaan myyntiin.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

– Olen Marille (Huhtamäki) ikuisesti kiitollinen, että hän uskoi minuun jo kolme vuotta sitten. Silloin tuli ensimmäinen t-paitamallini, ja nyt niitä myydään jo Stockalla ja muualla, hän kertoo.

Viikonloppuhommia

Hietanen palasi toukokuussa äitiyslomalta takaisin täysipäiväiseen työntekoon, joka painottuu viikonloppuihin. Hänellä ja Ikäheimolla on hyvin samanlainen elämänasenne.

– On ihanaa, kun joku muukin naisyrittäjä uskaltaa unelmoida ja visioida. Olemme tosi avoimia ja rehellisiä toisillemme, ja kannustamme toisiamme jatkamaan ja yrittämään, se on hienoa, Hietanen sanoo.

Ikäheimo myöntää olleensa aina unelmoiva ihminen. Hänen mielestään elämässä pitää yrittää ja uskaltaa tehdä sitä, mihin tuntee intohimoa.

– Haaveilen paljon siitä, että saisi jokaiselle suomalaiselle naiselle Riikka Couturea kotiin. Olen luonut arkivaatemalliston, koska kaikilla ei ole iltapuvuille tarvetta. Haluan päästä jossain vaiheessa maailmalle ja luoda iltapukuja naisille erilaisiin tilaisuuksiin.

– Olen huomannut, että elämä on tullut kauniiksi, kun uskaltaa ottaa askelia haaveitaan kohti. Britney Spearsin tapaaminen oli sellainen hetki, kun tajusin, että kaikki on oikeasti mahdollista.

Aulanko hurmasi

Aulangon kuvausten lomassa sekä Ikäheimo että La Fountain ja Borg ylistivät alueen ihanuutta. Kukaan heistä ei ollut käynyt siellä aikaisemmin.

– Ihan mielettömän kaunis paikka. Aloin heti miettiä, että jos olisi kesällä vapaata, tulisin tänne viikonloppulomalle. En edes tiennyt, mitä kaikkea täällä on. Paikka on kuin helmi, Borg kuvailee.

– On kuin tulisi johonkin satumaahan. Minäkään en tiennyt, että täällä on näin paljon kaikkea ihanaa, kuten puuratoja ja paljon tekemistä. Aulanko on tosi kaunis, ja siellä on myös historiaa, johon liittyy rakkaustarinoita. Täytyy tulla tänne nyt useammin, La Fountain hehkuttaa.

La Fountain, jota muut nimittävät leikkisästi hevoskuiskaajaksi, oli ennakkoon innoissaan myös hevosen tapaamisesta. Borgia iso ratsu puolestaan hieman jännitti.