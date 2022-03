Bunkkerissa Palokunnankadulla vietettiin virallisia avajaisia – Nuoret pelaajat ovat jo ottaneet pelitilan omakseen

Porukkaa alkaa valua sisään pelitila Bunkkeriin heti ovien avauduttua.

Palokunnankadulla sijaitsevassa pelitilassa vietettiin keskiviikkona virallisia avajaisia.

Veljekset Martti Kotiniemi ja Onni Kotiniemi sekä Wilson Wili, Safi Amini ja Anzor Amrijev ovat paikan vakikävijöitä.

– Tämä on tosi hauskaa ajanvietettä ja mukava paikka, Onni Kotiniemi kehuu.

Muut ovat samaa mieltä.

Useimmat heistä käyvät pelaamassa tietokonepelejä pari kolme kertaa viikossa.

Nuorten mielestä uusi tila päihittää edelliset.

– Kävin pelaamassa myös kirjastossa, kun siellä oli pelejä alle 13-vuotiaille, sekä Poltinaholla, mutta tämä on parempi. Netti parani tosi paljon, Onni Kotiniemi tuumaa.

– On tosi hyvä, että tällainen paikka on. Täällä on paremmat koneet kuin kotona, Martti Kotiniemi sanoo.

Korona siirsi tilan avajaisia

Bunkkeri on ollut avoinna jo marras-joulukuusta lähtien, mutta koronan takia virallisia avajaisia lykättiin.

Hämeenlinnan kaupungin nuorisotoimi luotsaa pelitoimintaa yhteistyössä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa.

Tila on avoinna tiistaista perjantaihin aina kello 15–20.

– Nyt kävijämääräksi on vakiintunut keskimäärin 25–30 nuorta illassa, mikä on suunnilleen sama kuin Poltinaholla ja kirjastossa, mutta määrä on nousujohteinen, nuorisotyöntekijä Mikko Virta Hämeenlinnan kaupungin nuorisopalveluista kertoo.

Pelaaminen yhdistää nuoria

Konepaikkoja on kaksikymmentä.

– Jokaiselle taataan kaksi tuntia peliaikaa, mutta jos koneisiin on jonoa, täytyy paikka kahden tunnin jälkeen luovuttaa seuraavalle.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Pääosa pelaajista on poikia. Virran arvion mukaan tyttöjen osuus kävijöistä on noin viisi prosenttia.

– Tyttöjä käy valitettavan vähän, mutta välillä heitä tulee tänne ryhminä. Olemme myös kaavailleet tänne “tyttöjen iltaa”, jossa tytöt pääsisivät rauhassa tutustumaan tilaan.

Koronarajoitusten aikana kävijöissä korostui maahanmuuttajataustaisuus, noin 80–90 prosenttia asiakkaista oli maahanmuuttajataustaisia.

– Rajoitusten purkamisen jälkeen ollaan taas palaamassa aikaan ennen koronaa, jolloin pelitilassa käyvistä nuorista maahanmuuttajataustaisia oli noin puolet.

Yhteisöllisyys on olennainen osa pelitilan toimintaa.

– Kävijöitä on ainakin viidestä eri maahanmuuttajataustasta. Pelaaminen yhdistää. Nuoret keskustelevat esimerkiksi maailmantilanteesta, mutta tasavertaisesti. Erilaisten kulttuurien kohtaaminen lisää ymmärrystä puolin ja toisin.

Nuorisotoimintaa parhaimmillaan

Pelitila mahdollistaa tasapuolisen harrastamisen kaikille.

– Tämä on nuorisotoimintaa parhaimmillaan. Olemme kiitollisia, että organisaatio ja esimiehet ovat myös sen nähneet. Tavoitamme nuoria, joita ei ehkä muuta kautta tavoitettaisi.

Virta näkee, että e-urheilun puolella olisi vielä käyttämätöntä potentiaalia.

– Meidän mielestämme e-urheilu, tai tavoitteellinen pelaaminen, kuten me asiasta puhumme, antaa hyviä työkaluja nuorisotyöhön.

Kävijäkortti ikärajojen varmistamiseksi

Tällä hetkellä kävijöiden ikäraja on 13 vuotta. Jatkossa ikärajan suhteen ollaan entistä tarkempia ja pelitila suunnataan 13–17-vuotiaille.

– Lainsäädäntö on tiukentunut. Peleissä on ikärajat ja tällä hetkellä tavoitteellisen pelaamisen ryhmään ei voida ottaa alle 16-vuotiaita, mikä on harmi. Meille on tulossa kävijäkortti ikärajojen varmistamiseksi.