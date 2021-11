Club for Fiven joulukiertue alkaa Verkatehtaalta - Yksi jäsenistä jättää yhtyeen vuoden lopussa

Yhtyeen uusi jäsen on jo valittu, ja harjoitukset hänen kanssaan on aloitettu. Keikkailu jatkuu heti ensi vuoden alussa.

Suosittu a cappella -yhtye Club for Five käynnistää perinteisen joulukiertueensa Hämeenlinnan Verkatehtaalta perjantaina 3. joulukuuta.

Kiertue on järjestyksessään yhtyeen neljästoista ja se on viimeinen yhdessä Susanna Lukkarisen kanssa.

– Olen rakastanut laulamista ja esiintymistä yhtyeen riveissä. Bändistä on tullut minulle kuin toinen perhe. Nyt on kuitenkin aika avata uusia ovia, Lukkarinen kertoo yhtyeen tiedotteessa.

Lukkarinen on kuulunut kokoonpanoon parikymmentä vuotta ja on yksi yhtyeen perustajajäsenistä.

Uusi jäsen valittu

Bändi kertoo sähköpostitse Kaupunkiuutisille, että uusi laulaja on jo valittu ja harjoitukset hänen kanssaan on aloitettu. He ovat tyytyväisiä siihen, että ovat saaneet mukaan “mahtavan ammattilaisen”.

Uuden jäsenen henkilöllisyyden he paljastavat ensi vuoden alussa.

– Lupaamme, että yhtye on valmiina keikkailemaan heti tammikuusta eteenpäin.

Perinteistä ja uutta ohjelmistoa

Verkatehtaan konsertti on osa Jouluna 2021 -kiertuetta. Yhtye kuvailee konserttia tunnelmalliseksi kokonaisuudeksi, jossa kuullaan rakkaita, perinteisiä joululauluja sekä uutta joulumusiikkia.

– Joulukiertuetta suunnitellessa meille on tärkeää tarjota joka joulu jotain uutta ohjelmistoa. Oli kyseessä sitten jokin perinteinen joululaulu uudella sovituksella tai täysin uusi sävellys.

Bändi ei voi kuvitella kiertuetta esimerkiksi ilman Maa on niin kaunis -kappaletta.

Kunnioituksella joulua kohtaan

Joulukiertueen suunnitteluun käytetään bändin mukaan paljon aikaa.

– Joulu on herkkä ja tärkeä juhla. Suhtaudumme tähän kunnioituksella. Meille erittäin tärkeässä roolissa on myös konserttien visuaalinen puoli, mikä halutaan nivoa luontevasti osaksi musiikillista kokonaisuutta, Lukkarinen kertoo.

Yhtye julkaisi Tulkoon joulu -singlen 26. marraskuuta.

Joulukiertue vierailee kaikkiaan yhdeksällä paikkakunnalla. Konsertit alkavat pääsääntöisesti kello 19. Lisätiedot ja liput löytyvät yhtyeen kotisivuilta clubforfive.fi.