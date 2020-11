Eetu Virtanen on sekunnin päässä Suomen huipulta – Nouseeko turenkilainen vauhtihirmu ensi vuonna haastajaksi?

Streetman on katumoottoripyörillä ajettava cup-muotoinen sarja, joka ajetaan perinteisen drag racingin eli kiihdytysajon tapaan. Kilpailijat lähtevät paikaltaan liikkeelle ja kaasuttelevat 402 metrin matkan mahdollisimman nopeasti.

Turenkilainen Eetu Virtanen on kilpaillut sarjassa syksystä 2019.

– Innostukseni pyöriin alkoi jo kolmevuotiaana motocrossin parissa ja aloitin kilpailemisen kymmenvuotiaana. Myöhemmin ajoin myös enduron SM-sarjassa. Viime vuonna päässäni kypsyi kuitenkin ajatus siirtyä kiihdytysmoottoripyöriin, 29-vuotias kuski kertoo.

Sisu-palkinto kouraan

Kuluneella kaudella Virtasen paras aika Streetman-kisoissa oli 9,5825 sekuntia ja nopeus maaliviivalla 243 kilometriä tunnissa.

Kauden päätöskilpailussa hänellä annettiin järjestäjän kunnianosoituksena Sisu-palkinto erityisestä peräänantamattomuudesta ja hyvästä fiiliksestä sekä kehityksestä kauden aikana. – Selväähän se on, että ensi kesänä haluan mennä vielä paljon kovempaa. Eroa kirkkaimpaan kärkeen on vain sekunti ja 40 kilometriä tunnissa, mutta töitä sen eteen joutuu tekemään, Virtanen tuumaa.

Uskollinen huoltomies

Kuskin menopelinä on ilokaasulla varustettu 186-hevosvoimainen Yamaha YZF-R1 vuosimallia 2003.

Kaudelle 2021 pyörää kevennetään isolla kädellä ja moottorin sisuskalut vaihtuvat vahvempiin, jolloin tehot saadaan nostettua 400 hevosvoimaan.

Virtanen haluaakin jakaa vuolaasti kiitosta uskolliselle huoltomiehelleen Arttu Utterille.

– Tarkoituksena on rakentaa talven aikana todellinen haastaja tai ehkä jopa voittajapyörä. Nopeuden pitäisi nousta 260-280 kilometriin tunnissa ja tavoitteena on alittaa yhdeksän sekuntia ensi kaudella.

Voittoon tarvitaan muutakin kuin paksu lompakko

Virtanen on todellisesta moottoriurheiluperheestä, sillä niin isä Heikki kuin äiti Jaanakin ovat kilpailleet autoilla kiihdytysajoissa ja isosisko Eeva on junior dragsterin kaksinkertainen suomenmestari.

– Autolla kilpaileminen on minuakin houkutellut, mutta se on huomattavasti kalliimpi harrastus. Minulla on kuitenkin takanani tuhansia ajokilometrejä kaksipyöräisellä, joten oli luontevaa jatkaa niiden parissa, Virtanen sanoo.

Streetman-kisat ajetaan lentokentillä ”kadunmiehen kiihdytystapahtumien” yhteydessä. Virtaselle kertyy kauden aikana 6-7 kilpailua lähinnä Etelä-Suomessa. Kiihdytysajot suoritetaan valmistelemattomalla pinnalla.

– Tässä lajissa ei voiteta välttämättä parhaalla kalustolla ja paksuimmalla lompakolla. Paras kuljettaja on se, joka onnistuu säätämään moottorin sekä jousituksen sään ja radan pidon mukaan parhaiten. Se on taitolaji, vähän kuin suksien voitelu, Virtanen kuvailee.

Tuntumaa aamutreeneissä

Kiihdytysajoa ei oikeastaan pysty harjoittelemaan, sillä siinä käytettäviä nopeuksia ei saa huristella kilpailujen ulkopuolella missään. Tuntuma otetaan tapahtumien aamuharjoituksissa.

Mitä sitten ajajan mielessä ehtii tapahtua noiden yhdeksän sekunnin aikana?

– Kaveri on rinnalla ja koneet huutavat. Ajatuksissa on vain se, ettei pyörä lähde keulimaan ja vaihteiden vaihto osuu ihanteellisiin kohtiin, Virtanen pohtii.

– Vauhti ja jännitys tässä lajissa koukuttavat. Kun keskittyy suoritukseen, siinä eivät arkihuolet paina.