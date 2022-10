Eeva-Liisa Isomaan tilateoksessa kirjansivut ryöpsähtelevät vesiputouksen lailla – Avattuihin sivuihin kätkeytyy lapsuuden maisemia ja runoutta

Eeva-Liisa Isomaan Vesiputous-näyttely Taidehalli Hämeessä koostuu sekä samannimisestä installaatiosta vuodelta 1998 että tänä vuonna valmistuneista polymeerigravyyreista.

– Aiempi Galleria Kone oli hyvin erityyppinen tila. Ajatus oli, että otan tämän vanhan teoksen ja jatkan sitä niin, että se tulee muuntautumaan, mutta nyt muuntautuminen tapahtuu siten, että uudet työt eivät ole vanhan teoksen sisällä vaan erikseen, Isomaa kertoo.

Sekä installaatio että uudet työt käsittelevät samaa vesiputous-aihetta.

Installaation putoukset Isomaa on kuvannut Islannissa, uusissa teoksissa on ikuistettuna ryöpsähdyksiä Brasilian Iquaculta .

– Käsittääkseni ne nivoutuvat aika hyvin yhteen, vaikka aika monta vuottakin on tässä välissä, helsinkiläistaiteilija kertoo.

Kirjansivuja käsintehdylle paperille

Installaation vesiputouksen muoto syntyy avautuneista kirjansivuista, jotka on aseteltu eri korkeuksille siten, että ylimmät ovat lähes katseen ulottumattomissa. Teos täyttää yli puolet galleriatilasta.

Installaatiosta voi hahmottaa kirjallista sisältöä: runokirjan sivuja ja taiteilijan lapsuuden maisemaa, sekä hänen isoisänsä 1930-luvulla että Isomaan itsensä 1990-luvulla kuvaamana.

– Sieltä löytyy Tornionjokilaaksoa sekä sivuja, jotka liittyvät lapsuuteeni ja nuoruuteeni, Yli t orniosta lähtöisin oleva taiteilija kertoo.

Isomaa on vedostanut kirjat polymeerigravyyritekniikalla itse tekemälleen pellavapaperille sekä läpikuultavalle campipaperille.

Kirjoja on erikokoisia, isoimmat kooltaan metri kertaa 130 senttimetriä.

– Sivuja ei pääse selaamaan, mutta luettavuuden helpottamiseksi sivut kuultavat läpi.

Polymeerigravyyrigravyyri on valokuvapohjainen tekniikka, jossa UV-valoherkkä polymeerilaatta ensin valotetaan, jonka jälkeen kuva voidaan vedostaa paperille grafiikan tavoin. Valokuvat ovat teoksissa kuitenkin viitteenomaisia.

Isomäki on koulutukseltaan graafikko. Hän kertoo, että erilaiset paperilaadut ovat aina kiinnostaneet häntä.

– Halusin sitkeän paperin, joten tein sen itse pellavasta. Koska halusin sivustosta mahdollisimman kolmiulotteisen, tein arkkeihin myös vesileiman, jotta ne taipuvat paremmin.

Idea sai alkunsa toisesta teoksesta

Isomaa sai idean Vesiputous-installaatioonsa vuosia sitten toisesta kirjallisesta installaatiosta, joka kiersi näyttelyissä eri puolilla maailmaa.

– Kun ripustin sitä, sain voimakkaan elämyksen, että minun täytyy tehdä aivan toisenlainen teos enemmän luonnon ehdoilla. Siitä lähti tämä vesiputouksen muoto, Isomaa kuvailee reilun parin vuosikymmenen takaista prosessia.

Teeman taustalla on luontoelämys Islannista.

– Toisaalta rinnastan teokseen lapsuuteni maiseman, koska se on lähtökohta, jonka kautta olen maisemaa sekä vettä tutkinut, kuvannut ja käyttänyt aiheenani.

Isomaa kertoo tehneensä hyvin paljon veteen liittyviä teoksia.

Installaatio on samalla kertomus vesiputouksesta.

– Olen kautta urani työskennellyt maiseman parissa. Oma tulkintani on, että siellä on oma lapsuudenmaisemani pohjalla. Tässä ajatuksena on, että pystytkö kokemaan luonnon myös kirjallisesti?

Tutkimusmatka oman taiteen tekemisen historiaan

Ajatus yhdistää vanha teos uusiin lähti 1990-luvun alun Rooman residenssiin liittyvästä Livian talo -teoskokonaisuudesta. Isomaan vierailtua Roomassa uudestaan viitisen vuotta sitten, hän sai idean liittää vanhaan teokseen uusia saman aiheisia.

– Minua kiinnostaa tutkia omaa elettyä historiaani taiteilijana. Tämä, millä tavalla vesi ryöppyää, on toinen tutkimus tähän aiheeseen.

Uudet polymeerigravyyrit ovat yksittäisiä, kehystettyjä teoksia, joita taiteilija on käsitellyt vedostusvaiheessa.

Iso installaatio reagoi myös tilaan ja ottaa muotonsa sitä kautta.

– On mielenkiintoista nähdä, millä tavalla ne rinnastuvat.

Eeva-Liisa Isomaan Vesiputous-näyttely Taidehalli Hämeessä (Hallituskatu 14) 1.–25.10.