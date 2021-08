Ei Suomi ole paska matkailumaa – Ennemminkin voisi sanoa, että suomalainen kotimaanmatkailija on vaativa ja sitä yrittäjän on vaikea sulattaa

Hämeenlinnalaislähtöinen Laura Friman antoi ylen kotimaan matkailulle Ylen kolumnissaan (13.8.).

Frimanin mielestä Suomi on hirvittävä matkailumaa. Omien sanojensa mukaan hän on yrittänyt sitä jo kahtena peräkkäisenä kesänä, mutta molempina epäonnistunut. Syy on siinä, ettei hyvää ruokaa saa ja kahviloissa myydään hirveää leipää ja huonoa pullaa. Hotellihuoneista ei kannata edes keskustella.

On paikallaan puhua kotimaan matkailusta myös kriittiseen sävyyn, eikä ainoastaan hehkuttaa Hangon kallioita. Se on eri asia, onko kaikki lähtökohtaisesti paskaa.

Ulkomailla matkaillessa nimittäin huonolle pullalle ja likaiselle hotellihuoneelle antaa paljon helpommin anteeksi kuin kotimaassa. Se johtuu siitä, että ulkomailla ollessaan kokee olevansa ”enemmän matkalla” ja siihen nyt kuuluu vain se, että kaikki ei ole niin justiinsa. Katsokaas, pitää saada elämyksiä, elämyksiä. Ääniin, tuoksuihin ja vaikkapa kaupan valikoimiin suhtautuu herkemmin ja avoimemmin kuin kotona.

Täällä kaikki on niin tuttua, nähtyä ja koettua. Se asettaa myös paikallisille matkailuyrittäjille paineita, sillä odotukset pitäisi aina ylittää ja tarjota jotain uutta.

Hinku matkoille

Meillä jokaisella on hirmuinen hinku päästä ulkomaille. Myönnän. En silti allekirjoita, että Suomi olisi paska matkailumaa. Yrittäjien vain pitäisi ymmärtää, että kotimaanmatkailu on vaikea laji ja siihen pitäisi suhtautua yhtä tosissaan kuin ulkomaalaisiin vieraisiin.

Tässä esimerkiksi Lapin yritykset tekivät valtavan virheen korona-aikana, kun ulkomaalaiset jouluturistit katosivat. Hinnat oli suunniteltu brittituristien varaan, neuvotteluvaraa ei ollut. Muualla maailmassa on ihan tavallista, että kotimaanmatkailija maksaa eri hintaa, kun kaukaa saapuva. Näin yrittäjä pysyy leivässä kiinni silloinkin, kun ulkomaalaisvirta ei vedä. Yrittäjät kuitenkin mieluummin myivät huskynsa kuin kauppasivat palveluitaan huokeammalla suomalaisille.

Tänä kesänä surullista luettavaa ovat olleet uutiset matkailuhelmestämme Aulangolta. Siellä hotellia on pyöritetty ala-arvoisesti liian pienellä henkilökunnalla, koska kuulemma tekijöitä ei ole saanut rekrytoitua. Kotimaan matkailija ei anna anteeksi eikä palaa toiste. Lisäksi sana kiirii.

Vinkki yrittäjälle: Hoida hommasi kunnolla. Kehitä oma tuote ja panosta siihen. Mallia voi ottaa vaikka samaiselta Aulangolta, mutta siitä vierestä golfkentältä: Kahvilan yrittäjä ideoi herkkulautasen, jota on sitten koko kesä jonotettu. Eikä siinä ole mitään erikoista. Se on vain tehty tuoreista raaka-aineista.