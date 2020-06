"Ei tarvitse kuin seurata kunnallispolitiikkaa, niin se jo ruokkii rikoksia", kirjailija JP Koskinen sanoo

Pikavippisotkuissa ryvettyneen ja omilla retkillään viihtyvän Jannen katoamista ei aluksi ota vakavasti edes hänen vaimonsa. Apuun pyydetty etsiväkaksikko saa kuitenkin selvitettäväkseen kiharaiseksi osoittautuvan jutun.

Kesäkuun kalmantanssi on JP Koskisen Murhan vuosi -dekkarisarjan kuudes osa, joka edeltäjiensä tavoin sijoittuu kirjailijan kotikaupunkiin.

– Hämeenlinna on keskuspaikka ja etsivätoimisto on Verkatehtaankujalla. Kaupungin kuvaus on hyvinkin autenttista, mutta maisema tietysti muuttuu ja taloja puretaan. Hämeenlinna on hyvä sijoituspaikka, ei tarvitse kuin seurata kunnallispolitiikkaa, niin se jo ruokkii rikoksia, Koskinen tuumaa.

Sukupolvien kuilu

Romaanisarjan päähenkilöinä on kaksi yksityisetsivää, joiden välillä on klassinen mestarin ja oppipojan asetelma. Kalevi Arosuo on entinen poliisi sekä kokenut rikostutkija ja Juho Tulikoski on hänen rikoksista kiinnostunut sisarenpoikansa. Kaksikon suhteesta kumpuaa jännitteitä ja huumoria.

– Asetelma on alusta asti ollut harkittu, välissä on sukupolvien kuilu. Heidän ajatuksensa ja maailmankatsomuksensa ovat hyvin erilaisia, Koskinen kuvailee.

Kesäkuun kalmantanssissa kateissa on laitapuolen kulkija, jonka etsimisestä poliisi ei ole kiinnostunut.

– Etsivät joutuvat penkomaan pikavippien maailmaa. Romaanisarjassa on rytminvaihtelua, aivan kuin vuodenajoissakin ja tässä tarinassa on kesäkuun laiskaa tunnelmaa.

Melkein jo haudattu

Murhan vuoden esikoinen, Tammikuun pimeä syli, ilmestyi vuonna 2016. Jatkoa on seurannut tiuhaan tahtiin, mutta Koskinen kehitteli sarjaansa pitkään.

– Aloitin jo vuosina 2008-2009. Olin tehnyt rikoskirjatutkimusta ja halusin tehdä romaanisarjan, jossa olisi selkeä lopetus, kirjailija kertoo.