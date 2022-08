Elokuva-arvio: Ei vain koripalloa, vaan myös elämää – Islantilainen dokumenttielokuva koripallotytöistä ravistelee luutuneita tasa-arvokäsityksiä

”En opeta teille vain koripalloa, vaan myös elämää”, sanoo valmentaja Brynjar Karl Sigurðsson alun toisella kymmenellä oleville valmennettavilleen.

He ovat koripalloharrastusta aloittelevia tyttöjä ja Brynjar puolestaan lajille ja työlleen omistautunut valmentaja, joka on tosissaan myös tyttöjen kanssa.

Urheilun iloja ja pettymyksiä

Tytöt taas osoittavat hellyttävää kiintymystä sekä lajiin, toisiinsa että valmentajaan.

Gudjon Ragnarssonin elokuvassa Tytöt – pidetään pallo! (Islanti 2021) soi heleänä urheilijatyttöjen ääni. Joukkueen pelaajat antautuvat kameralle vilpittöminä ja vakuuttavina mielipiteineen ja pohdintoineen.

Neljän vuoden aikana ohjaaja pystyi rakentamaan tyttöihin luottamusuhteen, joka mahdollisti tehdyt kuvaukset ja tiivisti urheilun ilot ja pettymykset, opit ja loukkaantumiset.

Suomalais-islantilaista yhteistuotantoa

Kuvamateriaalista on taottu suomalais-islantilaiseen yhteistuotantoon vahva ja katsojaa otteessaan pitävä kokonaisuus, johon dramaturgisen panoksensa on antanut kokenut Ilkka Vehkalahti ja äänisuunnitteluun Jussi-palkittu Pietari Koskinen. Leikkaus on onnistunut mainiosti.

Luutuneille näkemyksille huutia

Paitsi että Ragnarssonin elokuva valottaa lasten valmennuksen erityisongelmia ja kriisiherkkyyttä, se käsittelee myös urheiluharrastuksen merkitystä lasten elämässä ja ravistelee luutuneita tasa-arvonäkemyksiä.

Islannin koripalloliitossa ei näet olekaan itsestään selvää, että tytöt pääsevät pelaamaan poikia vastaan. Pöyristyttävät perustelut saavat tytöt myös osoittamaan mieltään aikuisia kismittävällä tavalla.

Kiinnostava, vauhdikas ja tuore

Ohjaaja Ragnarsson toivoo, että hän voi elokuvallaan rohkaista lapsia löytämään kykynsä ja muovaamaan omaa tulevaisuuttaan. Joukkueurheilua harrastaville lapsille ja heidän vanhemmilleen ja isovanhemmilleen elokuva onkin nappivalinta.

Pojista on tehty lukuisia urheiluelokuvia, tytöt ovat jääneet lähes paitsioon. Dokumenttielokuvia, joissa pääroolissa ovat lapset, ei juuri ole. Tytöt – pidetään pallo! -elokuvan toteutus on kiinnostava, vauhdikas ja tuore.

Tasa-arvoteema puhuttelee kaikkia. Kannattaa siis katsoa – jopa pelkästään tytöistä pursuavan voimaannuttavan energian takia.

Kuukauden pohjoismainen: Gudjon Ragnarsson, Tytöt – pidetään pallo! Museo Militarian elokuvasali (Vanhankaupunginkatu 19) ma 5.9. kello 18. Liput Kino Tavastin verkkokaupasta kinotavast.net tai käteisellä ovelta.