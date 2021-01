Eiköhän lähdetä ensi lauantaina madepilkille? – Urheilukalastajat opastavat kalastuksesta kiinnostuneita pilottihankkeessa

En minä osaa, eikä minulla ole oikeita vehkeitäkään. Näin ajattelee moni, jota ajatus kalastamisesta viehättää, mutta kynnys tuntuu liian korkealta.

Suomen Vapaa-ajankalastajat järjestää tänä vuonna pilottihankkeena aikuisille suunnattuja kalastusharrastustilaisuuksia jäsenseurojensa kautta.

Hämeenlinnan Urheilukalastajat on tarttunut täkyyn ja tavoitteena on tarjota käytännönläheisen opastuksen kautta eväitä harrastuksen aloittamiseen tai uuden oppimiseen.

– Jäsenseuroissa on tähän asti panostettu nuorisotoimintaan, mutta jo vuosia on puhuttu aikuisten haastamisesta mukaan. Nyt on jo olemassa kokonainen sukupolvi, joka ei ole käynyt kalassa, varapuheenjohtaja Ilkka Keinänen Urheilukalastajista sanoo.

Välineet saa lainaan

Seura järjestää tämän vuoden aikana ohjattuja ja turvallisia kalastustapahtumia, joissa osallistujamäärät on jaettu koronasuositukset huomioiden.

– Lähde kaveriksi kalaan on tämän hankkeen ideana. Tapahtumaan voi tulla ilman sitoumuksia, mutta tietysti ajatus on, että osallistuja liittyisi jatkossa jäseneksi. Silloin hän pääsee käsiksi seuran foorumeihin, joissa huhuillaan ja kerätään porukkaa erilaisille kalareissuille, Keinänen kertoo.

Ensimmäinen tapahtuma on lauantaina 30. tammikuuta kello 17 Petäyksessä. Seura tarjoaa kaikki välineet otsalamppua myöten, joten mukaan ei tarvitse ottaa kuin lämpimät vaatteet, pitkävartiset saappaat ja reipasta asennetta.

– Aloitamme mateen pilkinnällä, joka on meidän seurassamme vahva juttu. Kokoonnumme hotellin alaparkkipaikalla, jossa esittelemme aluksi hiukan toimintaamme ja käymme läpi välineitä sekä tekniikkaa. Sitten lähdemme jäälle, mutta emme mene muutamaa sataa metriä kauemmaksi rannasta.

Reissulle pitää ilmoittautua ennakkoon perjantaihin mennessä Ilkka Keinäselle numeroon 044 9100 910 tai sähköpostiin ilkka.keinanen@phnet.fi.

Mikäli ensimmäiselle madepilkille eivät kaikki innokkaat mahdu, tapahtumia voidaan järjestää useammankin kerran.

Oma saari Vanajalla

Kevään mittaan narrataan myös ahvenia, haukia ja kirjolohiakin. Jäiden lähdettyä luvassa on ongintaa, uistelua ja heittokalastusta.

– Pidämme hankkeen tiimoilta myös tilaisuuden, jossa on mahdollisuus saada oppia kalan käsittelystä ja ruuanlaitosta oikein ammattilaiselta. Näinä aikoina tietenkin sisätiloissa järjestetyissä jutuissa on haasteita, mutta eiköhän se jossain vaiheessa onnistu, Keinänen tuumaa.

Hämeenlinnan Urheilukalastajilla on juhlankin aihetta, sillä seuran mittariin on tullut 70 vuotta.

– Olemme pieni seura, jolla on kaikki vanhan edut. Meillä on Vanajanselällä oma saarikin, jossa järjestämme juhlia ja tapahtumia. Jäseniä on vuosittain 50-60 ja ydinporukka on todella aktiivinen.

Reilua meininkiä

Vanhan suomalaisen sanonnan mukaan kalamies on kateellinen. Isältä pojalle on usein periytynyt tyyli, ettei hyvistä kalapaikoista tai nikseistä hiiskuta kenellekään.

Ajat ovat kuitenkin muuttuneet, ainakin mitä Urheilukalastajiin tulee.

– Me olemme panostaneet siihen, että kalaan lähdetään yhdessä ja opastetaan toisia, Keinänen sanoo.

– Emme pimitä tietoa, vaan kerromme avoimesti kalapaikoista ja ottivieheistä. Se ei ole meiltä pois, jos joku muukin saa kalaa.

Madepilkintätapahtuma la 30.1. klo 17 Petäyksessä. Ilmoittautuminen perjantaihin mennessä.