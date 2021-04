Elokuvissa: Babyteeth-draamassa surun keskellä pilkahtelee elämänilo ja huumori

Varsinaista ensi-iltaansa odottava, mutta nyt jo elokuvateatterissa pyörivä Babyteeth on erinomainen australialainen esikoisohjaus. Syy elää – se on surullisen, hurjan, värikylläisen ja hiukan onneakin väläyttävän draaman teemana.

Katsojan ensimmäinen ajatus on, että jokainen henkilö on omallaan tavallaan aivan sekaisin, ja he kamppailevat kohti tavallista elämää. Teinityttö Millan (Eliza Scanlen) syöpä heijastuu vanhempiin, jotka napsivat lääkkeitä.

Alan ihmisenä isä kirjoittelee lisää reseptejä. Kun Milla kohtaa villin ja rikollisen Moseksen (Toby Wallace), vanhemmat järkyttyvät. Moses tuo kuitenkin ensirakkautena valon Millan elämään, joten hänestä tulee osa perhettä.

Surun keskellä pilkahtelee elämänilo ja huumori. Vaikka Milla on vakavasti sairas, sitä ei alleviivata eikä sillä mässäillä. Babyteeth on hienosti rytmitetty lukujaolla, jo lukujen nimet kiehtovat.

Maitohampaasta muodostuu tärkeä symboli. Joku voisi pitää hienosti kuvatun elokuvan loppua kliseisenä, mielestäni se on äärimmäisen kaunis ja koskettava.