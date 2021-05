Eläkkeellä oleva poliisi viisveisaa siitä, että epäilty Iija Repinin teos pitäisi viedä poliisille – Tutkii itse aitoutta

Kun Ilvesluola muutti Kantolaan, asiakasmäärä moninkertaistui. Yrittäjä Hannu Ylöstalo osti huutokaupasta taideteoksen, jonka alkuperä on arvoitus.

Janakkalalaisen Hannu Ylöstalon Ilvesluola Kantolan Myllärintiellä hämmästyttää tavarapaljoudellaan.

Noin neljänsadan neliön tilasta löytyy tavaraa laidasta laitaan: lasiesineitä, astioita, taidetta, vanhoja kupariesineitä, talonpoikaistavaraa, huonekaluja ja jopa uusia turkiksia.

– Täällä on myynnissä kaikkea paitsi huumeita, tupakkaa ja alkoholia, poliisin virasta eläkkeellä oleva Ylöstalo vitsailee.

Hän sai kipinän vanhojen tavaroiden keräämiseen Turengissa paikallisen huutokauppakeisarin Petri Vuorisen huutokaupassa.

– Harrastus karkasi vähän käsistä.

Kirpputorikeskittymä tuo asiakkaita

Kun tavarat eivät enää mahtuneet kotiin, kolme vuotta sitten Ylöstalo perusti Turenkiin kirpputorin. Sittemmin hän siirsi liikkeen Hämeenlinnaan Turuntielle. Nykyiset tilat Kantolan Kellarin vieressä hän vuokrasi viime syksynä.

– Tässä oli ennen kirpputori ja kalusteet olivat valmiina. Turuntiellä oli puolet pienempi tila, eivätkä ihmiset oikein osanneet sinne. Tässä käy päivässä yhtä paljon ihmisiä kuin siellä viikossa.

Asiakkaita käy etenkin viikonloppuisin.

– Aika monet käyvät katselemassa ja ihmettelemässä, mutta on myös niitä, jotka tulevat usein katsomaan, onko tullut jotain uutta.

Suurin osa asiakkaista on paikallisia, mutta heitä tulee myös kauempaa.

– Lähialueella on neljä kirpputoria, mikä lisää vetovoimaa, ja tuo asiakaskuntaa kauempaakin.

Kysyntää vaikea ennakoida

Osto- ja myyntiliikkeen ideana on myydä hyväkuntoista käytettyä tavaraa niin, että kulut peittyvät.

– Kirpputorit myyvät niin halvalla, että niiden kanssa on vaikea kilpailla, mutta ei tätä oikeastaan voi verrata kirpputoriin.

Myytävää Ylöstalo hankkii muun muassa kuolinpesistä. Ihmiset myös tarjoavat hänelle tavaroita.

Kokeneen keräilijän mukaan on vaikea ennakoida, mikä menee kaupaksi.

– Monesti ajattelen, että tätä ei kukaan osta ja se menee heti, ja sitten päinvastoin.

Myynnissä vaatteita ja turkiksiakin

Runsaassa valikoimassa on tarjolla on myös muutamia turkiksia Hätilän turkisliikkeen loppuunmyynnistä. Turkiksista vain 1–2 on Ylöstalon.

– Myynnissä on myös parin muun kaverin tavaroita. Vaatteita on vaikea myydä. Vaikka ne olisivat hienoja ja laadukkaita, ne eivät oikein mene kaupaksi. Niiden pitäisi olla merkkituotteita.

Myöskään arvokelloja tai -koruja ei myynnissä juuri ole.

– Ne vaativat sekä asiantuntemusta että turvajärjestelyjä.

Arvoituksellinen taideteos

Kassan vieressä komeilee Ylöstalon huutokauppalöytö, jonka alkuperä on arvoitus.

– Ostin taulun Vuorisen huutokaupasta ”epäiltynä Ilja Repininä”. Ateneumista tuli täystyrmäys, ettei maalaus ole Repinin tyylinen, ja että se pitäisi viedä poliisille, eläkkeellä oleva poliisi hymähtää.

Ylöstalo alkoi itse tutkia asiaa. Hän, kertoo, että maalauksen aihe osoittautui yksityiskohdaksi hollantilaisesta taideteoksesta, signeeraus muistuttaa Repinin vastaavia.

– Repin kiitteli elämäkerrassaan, että sai kopioida tauluja museoissa. Olen saanut hollantilaisesta Franz Halsin taidemuseosta vahvistuksen, että Repin on ollut siellä maalaamassa 1883, jolloin teos on signeerattu. Itseäni ihmetyttää, miksi joku kopioisi hollantilaisen taulun miehen ja signeeraisi sen Repininä.

Alkuun teos oli Ylöstalola kotona, mutta nyt hän pitää sitä myymälässään.

– Olen täällä kuutena päivänä viikossa. Harrastus tämä on ollut, mutta se vie täydellisesti kaiken ajan.