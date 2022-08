Eläkkeensaajien kesäolympialaisissa Lepaanrannassa otettiin rennosti – "Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat tärkeitä asioita"

Parisataa iloista ja aktiivista eläkeläistä nautti kauniista kesäpäivästä 9. elokuuta Kalvolan Lepaanrannassa.

Eläkkeensaajien Keskusliiton Hämeen piiri vietti 50-vuotisjuhliaan ja merkkitapauksen kunniaksi oli järjestetty leikkimieliset kesäolympialaiset.

– Tämä on idea on yhden saunaillan tutos, kun haluttiin keksiä jotakin tavallisuudesta poikkevaa. Jännitti kovasti, kuinka ihmisiä saadaan paikalle, mutta nyt olemme todella tyytyväisiä tähän väkimäärään, Kalvolan Eläkkeensaajien puheenjohtaja Irja Haljoki myhäilee.

Eläkeläisjärjestöt tekevät tärkeää työtä yksinäisyyden torjumisessa.Kalvolalaiset järjestävät jäsenilleen retkiä ja kerhoja. Suosituimpia harrasteita ovat käsityöt ja korttipelit.

– Osallistujat ovat hyvin aktiivisia, mutta toisaalta uusien jäsenten saaminen on vaikeaa. Nykyajan eläkeläiset ovat hyvin vetreitä ja heillä on miljoonia vaihtoehtoja harrastaa. Meidän haasteemme on tehdä omat hommamme kiinnostaviksi.

Kotihommat sivuun

Olympialaisiin oli valittu kolme lajia: tarkkuuskävely, saappaan lennätys ja löylynheitto. Kisoihin oli ilmoittautunut 80 kilpailijaa.

Löylykauha pysyi hyvin lammilaisen Seppo Haikosen kourassa ja vesisatseista suurin osa päätyi maalina olleeseen kiuluun.

– Aika kohtuullisestihan tuo meni. Kiukaalle on tullut löylyjä heiteltyä, mutta toisaaltahan sanotaan, että vain lahjattomat harjoittelevat, kisailija arvelee.

Haikonen kertoo osallistuvansa aktiivisesti Eläkkeensaajien tapahtumiin.

– Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat tärkeitä asioita. Ei eläkeläisellä sellaista kiirettä voi olla, ettei ehtisi osallistua. Vaikka kotona jotakin hommaa olisikin, ne pitää jättää sivuun silloin, kun yhteisiä tapahtumia järjestetään.

Korona teki hallaa

Numeron 44 saapasta koetettiin saada viskattua mahdollisimman lähelle 10 metrin päässä olevaa rajaa. Heittopaikalta tullut Ritva Hänninen on tyytyväinen suoritukseensa.

– Ihan hienosti se sujui ja huuto oli erityisen hyvä, hän tuumaa.

Hänninen ja hänen ystävänsä Astrid Hjelt kuuluvat Lopen Eläkkeensaajiin, joilla on jäsentapaaminen kerran kuukaudessa.

– Korona teki hallaa ja sen jälkeen on päästy vähän hitaasti liikkeelle. Kaikenlaista yritetään keksiä, sillä toiminta on monille tärkeää, naiset sanovat.

– Eniten toivotaan pieniä matkoja sekä teatteriretkiä, ja myös muistikerho on hyvin suosittu.

Tulevaisuuden tekijät

Tapahtuman avajaispuheen piti Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen ja olympiatulen sytytti EKL:n Hämeen piirin puheenjohtaja Ulla Pullola.

Juhlapuheesta vastasi EKL:n puheenjohtaja Simo Paassilta, joka korosti eläkeläisjärjestöjen merkitystä kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä.

– On tärkeää, että ikäihmiset pysyvät henkisesti ja fyysisesti toimintakykyisinä ja sosiaalisesti aktiivisina. Järjestöjen toiminta luo ihmisille mahdollisuuksia kohdata toisiaan mieleisessä ryhmässä, Paassilta kertoo.

Järjestöt ovat monella tavalla kuitenkin uuden edessä, sillä niin maailma kuin eläkeläiset ovat muuttuneet.

– Monilla paikkakunnilla aktiiviset jäsenet vanhenevat, ja nuorempia on vaikea saada mukaan vaikkapa yhdistysten hallintoon. He eivät ole samalla tavalla valmiita sitoutumaan, Paassilta pohtii.

– Vanhoja toimintatapoja on pakko uudistaa. Liittoon onkin perustettu tulevaisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on etsiä rohkeasti uusia tuulia, joilla vedotaan myös tämä päivän eläkeläisiin.