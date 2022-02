Elämä palailee pikkuhiljaa Kuumolataloon – Energian hinnannousu ja korona ovat pistäneet Janakkalan Janan koville seuratalon ylläpidossa

Kuumolatalossa on otettu riemulla vastaan koronarajoitusten purut. Pandemia ja energian huima hinnannousu ovat tuoneet ennennäkemättömän talouskurimuksen talon haltijalle Janakkalan Janalle.

Seuran puuhamiehet, kuntojaoston puheenjohtaja Sami Virtanen ja kuntojaoston johtokunnan jäsen, talonmiehen hommia hoiteleva Rauno Nivalainen päivittelevät, että energian hintojen kustannukset ovat nyt suorastaan hirveät ja ilman koronaakin olisi tiukkaa.

– Olemme kuitenkin pärjänneet hyvällä valmistelulla ja maltillisella kustannusrakenteella. Kaikkeen olemme koettaneet varautua. Seuratoiminnassa se on ihan elinehto, he sanovat.

Pilkahdus normaalista

Helmikuu toi Kuumolataloon jo pilkahduksen normaalista. Ensimmäisenä avautui kuntosali.

– Ihmisillä on ollut palava halu päästä salille, varsinkin senioreilla. Puhelimet ovat soineet, ja kyselyjä on tullut. Nyt porukkaa käy jo hyvin, mutta lisää mahtuu vielä, Virtanen kertoo.

Pikkuhiljaa käynnistyvät myös ryhmäliikunnat ja sulkapallo. Samoin tilojen vuokraukset juhliin ja muihin tilaisuuksiin toivotaan vilkastuvan.

– Meillä on järkevät hinnat, ja talo on kauttaaltaan remontoitu, suurelta osin Janan oman talkooväen voimin. Vanhassa rakennuksessa on hyvä henki, mutta energiankulutuksen kannalta se ei ole välttämättä paras asia, Virtanen hymähtää.

Janassa onkin jo tehty suunnitelmia talon lämmitysjärjestelmän muuttamisesta. Nyt se lämpiää maakaasulla, sähköpattereilla ja ilmalämpöpumpuilla. Vaihtoehtoina voisivat olla maalämpö ja aurinkoenergia.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Rakennus kaipaisi myös ulkomaalausta. Seura oli jo siihen varautunut, mutta maalirahat ovat huvenneet energiankuluihin ja koronan tuomiin tulonmenetyksiin.

Tavallisten ihmisten liikuntapaikka

Kuumolatalo on Virtasen mukaan ensi sijassa tavallisten, kaiken ikäisten ihmisten liikuntapaikka, lisäksi myös yleisurheilijat ja pesäpalloilijat tekevät siellä omia harjoituksiaan.

– Meidän isosta 250-neliön salista on tykätty. Ryhmäliikunnassakaan ei tarvitse olla ahtaasti, vaan voi pitää hyvät turvavälit. Kahvilassa on maksimissaan noin 70 paikkaa, ja yläkerran tilava kuntosali on jaettu moneen osaan, joten sielläkään ei tarvitse kuntoilla vieri vieressä.

Virtanen ja Nivalainen toivovat, että janakkalalaiset palaisivat pian liikkumaan ja muutenkin käyttämään Kuumolataloa, sillä viriävä toiminta helpottaisi myös seuran taloustilannetta.

– Monella seuralla ei ole näin monipuolista taloa. Kuntosalissa voivat kaikki junioritkin harjoitella.

Turpakäräjiäkin on käyty

Virtanen on itse käynyt Kuumolatalossa harrastamassa yläasteikäisestä lähtien. Vieläkin hän tapaa sen ajan tuttuja kasvoja kuntoilemassa. Vuosien aikana tiloissa on järjestetty myös tansseja, konsertteja, iltamia, kirpputoreja ja elokuvia.

Kohujakin talossa on sattunut, muun muassa Dannylle, joka muisteli asiaa taannoin lehtijutussa. Kun Danny Show esiintyi Turengissa, lehdet saivat otsikoida turpakäräjistä. Dannyn rumpali Lyly Rajala tuohtui yleisölle ja käynnisti ”rajun takahuonerähinän”. Kerrottiin, että vastakkain oli joukko turenkilaisia isäntiä ja liuta tuttuja viihdyttäjiä, kuten Muska ja Ykä Babitzin sekä Pepe Willberg.

– Nykyään otamme kyllä vierailijat lämpimämmin vastaan, Virtanen hymyilee menneille muistoille.