Runoruhtinas yhdistää sukupolvia muuttuvassa maailmassa – Hämeenlinnalaislähtöinen Elina Arlin sävelsi albumillisen Eino Leinon lyriikkaa

“Kaikk’ on niin hiljaa mun ympärilläin, kaikk’ on niin hellää ja hyvää”, kirjoitti Eino Leino runossaan Rauha. Teksti oli alkukipinä hämeenlinnalaislähtöisen laulajan ja muusikon Elina Arlinin sävellystyölle sekä Einoa-yhtyeen perjantaina julkaistavalle esikoislevylle.

– Olin jo pitkään miettinyt sävellyksen tekemistä tähän runoon ja sen piti valmistua omiin häihini, mutta niihin se ei ehtinyt. Lopulta sain sen valmiiksi ystävieni häitä varten, Arlin kertoo.

Ajatonta tekstiä

Rauha-albumilla on kymmenen Arlinin säveltämää Leinon runoa. Levyn kantavina teemoina ovat yksinäisyyden tunne, rakkautta huokuva luontoyhteys, monimuotoiset ihmissuhteet ja elämän kiertokulun kauneus. Teksteistä välittyvät niin toivo, rauha kuin rakkauskin.

– Rakkaus Leinon runoihin on isovanhempieni istuttamaa, ja koen runojen teemat aika ajattomiksi ja sukupolvia yhdistäviksi. Nyt Euroopan mullistusten keskellä monet runot tuntuvat aukeavan ihan uudessa valossa – ne ovat tosi ajankohtaisia, vaikka ovatkin kirjoitettuja yli sata vuotta sitten, Arlin pohtii.

Nocturnea yössä

Einoan kokoonpanoon kuuluvat laulaja-kitaristi Arlinin lisäksi pianisti Henri Mäntylä, haitaristi Henna-Maija Vannemaa, basisti Arto Nurmi ja rumpali Mikko Arlin. Yhtye kuvailee musiikkiaan runofolkiksi, jossa on piirteitä myös popista, jazzista ja kansanmusiikista.

Leinon runoista on tehty monia suomalaisten muistiin jääneitä sävellystulkintoja, mutta se ei ole Arlinia estänyt.

– Kyllähän minä asiaa jonkun verran pohdiskelin, kun levytyksiäkin on satoja, mutta ajattelin, että eiköhän sinne vielä yksi mahdu mukaan. Nocturnea en kuitenkaan aikonut säveltää, kunnes yhtenä yönä heräsin se biisi päässä bassokuviotkin valmiina.

Kerralla purkkiin

Yhtye on monella tavalla erityisesti livebändi. Levyn kappaleet on treenattu ja äänitetty perinteisillä menetelmillä Arlinien olohuoneessa. Suurin osa soitosta ja laulusta on pantu purkkiin yhtä aikaa ja kertaotoilla.

– Yhteissoiton ihanuuden takia odotan ihan hurjasti meidän levynjulkkarikeikkoja kesällä. Bändi on tosi ihania, sielukkaita soittajia ja ystäviä täynnä, ja he ovat antaneet todella tärkeän panoksen Einoan musiikille.

Vaikka Leinon runot puhuttelevat erityisesti vanhempaa ikäpolvea, niin Arlin kokee Einoan musiikilla olevan mahdollisuuksia tuoda niitä myös nuorempien tietoisuuteen esimerkiksi koululaiskonserttien kautta.

– Valitsin albumille tekstejä, joista löysin jonkun omakohtaisen kokemuksen tai kulman. Jotkut runot, kuten Rauha, avautuvat tässä muuttuvassa maailmassa ihan uudenlaisessa ja ajankohtaisessa valossa.

Tärkeä projekti

Elina Arlin tuli suurelle yleisölle tunnetuksi Uuden musiikin kilpailussa 2013 kappaleellaan He´s Not My Man. Tuona ajan soulahtavasta popista tuntuisi olevan pitkä matka Rauha-albumin meditatiivisiin tunnelmiin.

– Huomasin jossain vaiheessa, ettei enää syntynyt sellaisia sävellyksiä kuin ennen. Entinen tyyli ei tuntunut enää omalta. On hyvä kuunnella juuri sitä musiikkia, mitä omasta sisimmästä tulee.

Einoa on ollut Arlinille henkilökohtaisesti todella tärkeä projekti, joka piti hänet järjissään ja toimeliaana pitkänä korona-aikana.

– Oli aika iso pudotus, kun muutamassa viikossa hävisivät kaikki keikat sekä 80 prosenttia perheen tuloista ja sama tapahtui uudestaan ja uudestaan, Arlin sanoo.

– Sävelsin suurimman osan kappaleista toisena pandemiakeväänä korona-apurahan turvaamana, ja Einoan ansiosta oma musiikillinen tekeminen on ollut viimeisen puolentoista vuoden aikana tosi mielekästä ja palkitsevaa.

Rauha-albumi on kuunneltavissa Spotifyssa perjantaina 20.5. ja levykaupoissa viikkoa myöhemmin.

Einoa esiintyy maanantaina 4.7. kello 19 Vanajan kirkossa.