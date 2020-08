Elokuvissa: Andy Mittonin pienen budjetin esikoisohjaus on erilainen kauhuelokuva

The Witch in the Window Ohjaaja Andy Mitton Pääosissa Alex Traper, Charlie Tacker, Arija Bareikis, Carol Stanzione * * * *

Kauhuelokuvat ovat vaikea laji. Valtaosa niistä on juonen suhteen tökeröitä ja epäuskottavia, henkilöt ovat yksiulotteisia kiljujia, hirviöt ja helpot efektit ovat kökköisiä. Mutta joskus sitä kohtaa harvinaisen onnistuneen elokuvan! Sellainen on Andy Mitton pienellä budjetilla tehty esikoisohjaus The Witch in the Window. Monilahjakas Mitton on myös käsikirjoittanut ja leikannut elokuvan, sekä säveltänyt sen musiikin.