Elokuvissa: Antebellum – Psykologinen trilleri, jossa menestyskirjailija joutuu kohtaamaan menneisyytensä

Debytoivat ohjaajat Gerard Bush ja Christopher Renz ovat täräyttäneet melkoisen elokuvan. Vaikka Antebellumia on markkinoitu kauhuelokuvana, se on ennemmin hurja ja erikoinen psykologinen trilleri.

Alussa katsoja heitetään Yhdysvaltojen syvään etelään suloiselle ja kukkivalle etupihalle. Sieltä kamera liukuu takapihalla, jossa orjia kohdellaan äärettömän brutaalisti. Kyseessä on kuritusplantaasi. Päähenkilöksi kohoava epätoivoinen Eden ( Janelle Monáe ) herää yllättäen nykyaikaan. Hän on menestynyt perheellinen kirjailija Veronica Henley, joka ajaa mustien naisten asemaa. Eräänä päivänä hänet siepataan, ja hän joutuu takaisin orjaksi.

Joku on sanonut Antebellumia verkkaiseksi ja vastenmieliseksi. Mielestäni aikatasoja yhdistävä elokuva on äärimmäisen jännittävä ja pitää katsojan otteessaan. Taitavasti kuvatun Antebellumin lopussa kuljetaan upeasti aikakausien lävitse. Elokuvan vahva viesti välittyy, eikä tunnu liian päälleliimatulta. Antebellumissa William Faulknerin sitaatti: ”Menneisyys ole kuollut. Se ei ole edes menneisyyttä”, on osuva.

* * * *