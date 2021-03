Elokuvissa: Chelsea Stardustin esikoisohjaus on railakkaan röyhkeä kauhukomedia

Kun on perjantai-ilta, limsaa ja irtokarkkeja, on ennakkoesityksissä oleva Satanic Panic paikallaan, sillä kyseessä on railakas ja röyhkeä kauhukomedia.

Chelsea Stardust tuntee esikoisohjauksessaan genren, käsikirjoituksen takana on puolestaan kauhukirjailija Grady Hendrix.

Samantha eli Sam (Hayley Griffith) on rahapulansa vuoksi pestautunut pizzakuskiksi, vaikka mieluiten hän toimisi katumuusikkona.

Ensimmäisen keikka vie hänet kaupungin hienostoalueelle, jossa rikkaat kieltäytyvät antamasta Samille tippiä.

Kun Sam tästä sisuuntuneena palaa vaatimaan sitä, hän joutuu keskelle öistä rituaalia. Hänestä tulee saatanallisen kultin uhri. Osaansa Sam ei tietenkään alistu.

Elokuva käsittelee myös yhteiskuntaa ja Yhdysvaltojen luokkasota on läsnä.

Satanic Panic saattaa joissain kohdin ärsyttää tietoisesti käyttämillään kauhuelokuvien kliseillä, mutta kun loppupuolella valkoiset kanit ilmestyvät, on elokuva silloin jopa viiden tähden arvoista aina hienoon ja mieltäylentävään loppuun asti.