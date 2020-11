Elokuvissa: Paha tunteutuu todellisuuteen tabletin ja kännykän kautta – Saaliina yksinäinen lapsi

Joskus kauhuelokuvassa on katsojalle vakava sanoma. Nyt on, ja kyse on liiallisesta tablettien ja kännyköiden tuijottamisesta. Jacob Chasen ohjaama kauhuelokuva Come Play pohjautuu hänen lyhytelokuvaansa Larry (2017). Kun Ringussa (1998) paha tuli videosta tv-ruudun kautta, nyt Larry tulee tabletin ja kännykän kautta.

Alakouluikäinen Oliver (Azhy Robertson) on erityislapsi, joka kommunikoi vain kirjoittamalla ja kännykän puheohjelmalla. Kaiken ajan hän viettää ruudun ääressä. Kun eräänä päivänä ruudulle ilmestyy satu, jossa yksinäinen kolho luuranko Larry etsii ystävää, kaikki muuttuu. Oliverin on vain luettava satu loppuun ja tartuttava Larryn käteen.

Come Play yllättää katsojan positiivisesti, sillä kauhu kasvaa vaivihkaa, ja valtaa eron partaalla olevan perheen. Oliverin koulukaveritkin saavat osansa. Lyhytelokuvan venyttäminen pitkäksi on onnistunut ja lisäksi Come Play käsittelee riipaisevasti yksinäisyyden teemaa. Kauhuelokuvissa loppu usein epäonnistuu, mutta nyt ei. Come Playn loppu kruunaa kaiken!