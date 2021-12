Elokuvissa: Dianasta on tullut ikuinen aihe – Kristen Stewart loistaa ahdistuneen prinsessan roolissa

Prinsessa Dianasta on tullut ikuinen aihe vuosikymmenestä toiseen. Myös chileläissyntyinen ohjaaja Pablo Larraín on tarttunut tähän, hänen edellinen elokuvansa kertoo Jackie Kennedystä. Spencerissä keskitytään kuninkaallisen perheen jouluun vuonna 1991, vuotta myöhemmin julkistettiin Dianan ja Charlesin ero.

Unenomainen elokuva kuvaa järkkyneen naisen mielentilaa. Diana (Kristen Stewart) ajaa itsekseen Sandringhamin kartanoon. Hän eksyy, vaikka oma lapsuudenkoti on autiona aivan vieressä, ja sinne hän tunteekin vetoa.

Joulun rituaalit ovat Dianalle liikaa, etenkin yhteiset ruokailut. Enimmäkseen hän on kylpyhuoneessa tai haahuilee ahdistuksissaan. Oman tilanteensa Diana rinnastaa 1500-luvulla mestattuun Anna Boleyniin. Vain poikiensa kanssa hän on läsnä. Charlesista (Jack Farthing) hän on täysin etääntynyt. Dianaa vahtimaan ja suojelemaan on palkattu Majuri (Timothy Spall).

Kannattiko Spencer tehdä? Kyllä. Sisäinen mielenmaisema, ahdistus ja ristiriidat ovat yleismaailmallisia. Lisäksi loistava Kristen Stewart tekee elämänsä roolin. Erinomaisia ovat kaikki muutkin näyttelijät.