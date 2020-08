Elokuvissa: Draamakomedia pitkitetystä nuoruudesta ja rooleista, joihin ajaudumme

Kahdeksan kolme-nelikymppistä kokoontuu viettämään vanhalle merenrantahuvilalle yllätyssynttäreitä. Itse juhlasankari Mitzi ( Emmi Parviainen ) ei ole innostunut. Hän kuitenkin hiukan leppyy, kun rakas ystävä ja joukon älykkö Veronika ( Laura Birn ) saapuu ruotsalaisnäyttelijä Mikaelin ( Christian Hillborg ) kanssa.

Ystäväpiiri muistelee menneitä ja taantuu vanhoihin kuvioihin. Ensimmäisen illan seurapeli laukaisee tunnemyrskyn, jota kaikki setvivät. Ystävyys on heille onni, mutta samalla se on taakka. Ryhmän ulkopuoliset, Mikael ja syrjäänvetäytyvä Ulla ( Paula Vesala ), näkevät kaiken tarkasti. Jenni Toivoniemen käsikirjoittama ja esikoisohjaama Seurapeli on oivalta ja surullinen komedia hyvin toimeentulevista ja itseään etsivistä nuorista keski-ikäisistä hedonisteista. He haluavat olla radikaaleja ja ottaa kantaa, mutta henkilökohtaiset ongelmat ja valinnat nousevat pintaan. Kaikki henkilöhahmot ovat mielenkiintoisia. Lavastus mädäntyvine hedelmineen, musiikki ja näyttelijöiden työskentely on erinomaista.