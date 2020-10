Elokuvissa: Elämäkertaelokuva Tove Janssonin tiestä omaehtoiseksi taiteilijaksi

Joskus tulee vastaan elokuva, jonka ei soisi päättyvän. Sellainen on Zaida Bergrothin ohjaama elämäkertaelokuva Tove Janssonista (1914–2001). Tove lähtee vuodesta 1944, jolloin Tove Jansson aloitti uraansa Helsingissä ja tarina päättyy 1950-luvun puolessa välissä kansainväliseen läpimurtoon. Silloin Tove Jansson ryhtyi piirtämään Muumi-sarjakuvia The Evening News -brittisanomalehteen.

Nousevan uran lisäksi keskiössä ovat ihmissuhteet. Tove Janssonilla (Alma Pöysti) on romanssi naimisissa olevan teatteriohjaaja Vivica Bandlerin (Krista Kosonen) kanssa. Elokuvan lopussa alkaa suhde Janssonin elämän rakkauteen taidegraafikko Tuulikki Pietilään. Tovessa ei liikaa keskitytä ihmissuhteisiin, vaikka Bandler oli tärkeä käännekohta Janssonin elämässä. Intohimo työhön tulee hienosti esille, Muumien synty ja niihin liittyvät ristiriidat, koko tie omaehtoiseksi taiteilijaksi.

Elokuvan kieli on ruotsi, ja se on onnistunut valinta. Yhtä onnistunut valinta on pääosanesittäjä Alma Pöysti, joka säkenöi ja hallitsee luontevasti kaikki tunneskaalat. Rakkaus tanssimiseen kulkee läpi elokuvan, koko vapaus ja elämänilo.