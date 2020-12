Elokuvissa: Eteläkorealaisen Oscar-ohjaajan Mother on taidokas punos ihmismielestä

Oscarilla palkitun Parasiten myötä eteläkorealaisen ohjaajan Bong Joon-hon aiempaa tuotantoa on saapunut elokuvateattereihin. Syksyllä tuli levitykseen Memories of Murded (2003) ja nyt Mother (2009), joka on uskomattoman taidokas punos ihmismielestä.

Nimettömäksi jäävä äiti (Kim Hye-ja) asuu ja jopa nukkuu yhdessä 27-vuotiaan poikansa Dong-joon (Won Bin) kanssa. Ylisuojelevan äidin poika on jäänyt älyllisesti lapsen asteelle. Kun sekavasti puhuvaa ja muistamatonta poikaa syytetään nuoren naisen murhasta, äiti ei usko poikaansa murhaajaksi ja tekee kaikkensa näyttääkseen toteen poikansa syyttömyyden.

Kuten Jong-hon muukin tuotanto, Mother avautuu pikku hiljaa ja yllättää katsojan jatkuvasti ja loppua kohden draamassa tulee tiivis trilleri. Kaikki henkilöt ovat omalla tavallaan vinksahtaneita, ja elämä koittelee heitä. Äidin riipaiseva tuska, köyhä elämä, sumuiset vuoristomaisemat, aaltoileva heinikko, yllättävä väkivalta ja mieleen jäävä tunnusmusiikki – Mother on vaikuttava. Bong Joon-hon seuraavaa elokuvaa jo odottaa!