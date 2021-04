Elokuvissa: Eteläkorealaisen perheen amerikkalainen unelma on täynnä ristiriitoja ja tukahdutettuja tunteita

Minari Ohjaus: Lee Isaac Chung Pääosissa: Steven Yeun, Han Ye-ri, Youn Yuh-jung, Noel Cho, Alan S. Kim, Will Patton * * * * *

Vihreä niitty, pieni joki, siirrettävä talo, kananpoikaset, ristiä kantava mies. Näitä kuvia nousee, kun muistelee ennakkoesityksessä olevaa Minaria. Minari jää katsojan mieleen pitkäksi ajaksi. Käsikirjoitus pohjautuu amerikankorealaisen ohjaaja Lee Isaac Chungin lapsuuden muistoihin.

Minari kertoo eteläkorealaisesta perheestä, joka koittaa aloittaa uutta elämää 80-luvun Arkansasissa. Isä, äiti ja kaksi lasta saapuvat Kaliforniasta, jossa he ovat lajitelleet kananpoikasia. Isän (Steven Yeun) pakkomielteinen unelma on vihannesten viljely, äiti (Han Ye-ri) kaipaa kaupunkiin. Koska rahat ovat tiukassa, he edelleen lajittelevat kananpoikasia. Elämässä tapahtuu käänne, kun isoäiti (Youn Yuh-jung) muuttaa heidän luokseen.

Youn Yuh-jung on loistava kärttyisänä ja lämminsydämisenä isoäitinä. Suotta hän ei juuri saanut Oscaria parhaasta naissivuosasta. Hän onkin ensimmäinen eteläkorealainen Oscar-palkittu näyttelijä.

Levollisesti kuvattu Minari on täynnä ristiriitoja ja tukahdutettuja tunteita. Ystävyys, sopeutuminen, suru ja lempeä huumori ovat läsnä.