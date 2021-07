Elokuvissa: Uutuusmusikaali yhdistelee kepeää romantiikkaa ja vakavampia sävyjä köyhän vähemmistön elämästä ja oikeuksista

In The Heights, ohjaus Jon M. Chu, pääosissa Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barerra, Gregory Diaz IV, Jimmy Smith, Olga Merediz * * * * *

Manhattanin pohjoisosassa sijaitseva Washington Heights on latinoiden perinteisen asuinalue, jonne sijoittuu In The Heights. Kulttuurillisesti rikkaassa miljöössä ihmiset unelmoivat pienesti ja isosti, koittavat selvitä vähillä rahoilla ja tukevat toisiaan. Jon M. Chun (Grazy Rich Asians) ohjaama musikaalielokuva perustuu samannimiseen Broadwayn suosittuun musikaaliin 2000-luvulta.

Päähenkilö Usnavi de la Vega (Anthony Ramos) on Heightissa. Hän kuitenkin unelmoi Dominikaanisesta tasavallasta ja isänsä rantakahvilasta, samalla hän kertoo tarinaansa lapsille rannalla. Usnavi tekee töitä lähikaupassa ja on ihastunut Vanessaan (Melissa Barrera), joka haluaa muuttaa keskikaupungille. On myös serkkupoika Sonny, on Benny ja hänen ihastuksensa, identiteetinsä kanssa kamppaileva, Stanfordiin opiskelemaan päässyt Nina. Taustalla on mieletön helle ja lähestyvä sähkökatkos.

Erinomainen ja innostava musikaalifilmasointi In The Heights yhdistelee hienosti kepeää romantiikkaa ja vakavampia sävyjä köyhän vähemmistön elämästä ja oikeuksista. Tanssikohtaukset suorastaan tempaisevat mukaansa.