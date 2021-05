Elokuvissa: Kiekkomiehen totinen muotokuva raapaisee pintaa, mutta ei sukella syvemmälle

Jere Karalahti (s. 1975) on tuttu nimi jääkiekkokaukaloista ja lehtien sivuilta, eikä jälkimmäisessä aina mennä jääkiekko edellä. Kuulin hänestä jo vuosikymmeniä sitten, sillä ystäväni oli hänen isänsä työkaveri. Karalahti on siis poliisin poika.

Dokumentti koostuu kymmenistä haastatteluista ja arkistomateriaalista. Haastatteluissa ovat kriittiset äänet vähissä. Toki katsoja saa kattavan kuvan siitä, mistä on kyse. On Tapulikaupunki, SM-liiga, NHL ja KHL. Vaikka Karalahti sählää päihteiden kanssa asiat, aina löytyy uusi mahdollisuus. Renttuilu myös myy ja rakentaa samalla kovan kundin muotokuvaa.

Karalahdesta tehty dokumentti lupaa paljastaa asioita, joita ei ole aiemmin kerrottu. Näin ei tapahdu. Kaikki on kuultu ja luettu. Ehkä hiukan uutta ovat suttuiset kännykkävideot juhlista, joita ei osata lopettaa. Katsoja olisi kaivanut enemmän jääkiekkoa, sekä mahdollisuutta kurkistaa Karalahden sisimpään. Jos dokumenttia vertaa Nykäsestä tehtyyn elokuvaan Matti, niin Matti on tragikoomisuudessaan myös hauska. Karalahdessa meno on kovin totista.