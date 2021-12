Elokuvissa: Kiinalaisten teinien ongelmat kärjistyvät – Tosipohjainen tarina järkyttävästä koulukiusaamisesta

Better Days Ohjaus Derek Kwok Cheung Rooleissa Zhou Dongyu, Jackson Yee, Yin Fang Huang Jue, Wu Yue, Zhou Ye * * * *

Kiinalaisten teinien ongelmat, kilpailu opiskelupaikoista ja ennen kaikkea rankka koulukiusaaminen ovat yleismaailmallinen ongelma. Better Days on rohkea elokuva, joka kuvaa järkyttävästi kiusaamisen maailmaa. Kaiken takana on vielä tosipohjainen tarina.

Alussa kiusattu tyttö tekee itsemurhan. Koulun pihassa hänen ruumiinsa peittelee hyvin koulussa menestyvä, mutta köyhistä oloista tuleva Chen (Zhou Dongyu). Seuraavaksi hänestä tuleekin kiusaajien kohde. Kun Chen ilmoittaa asiasta poliisille, tilanne vain pahenee. Lopulta hän pyytää suojakseen pikkurikollisen Xiaon (Jackson Yee). He myös ystävystyvät, mutta tilanne riistäytyy käsistä.

Kuvaus kulkee realistisesti ja hienosti kaduilla ja betonisten liittymien alla. Olosuhteiden pakko ajaa ihmiset moniin tekoihin. Kaikkiaan taitavasti rytmitetty juoni yllättää katsojan. Hongkongilaisohjaaja Derek Cheungin vahva ja äärimmäisen riipaiseva elokuva oli tänä vuonna myös Kiinan Oscar-ehdokas. Better Days oli juuttua maansa sensuuriin, mutta muutamat muutokset pelastivat sen.