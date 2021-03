Elokuvissa: Liam Neeson ei yllätä, mutta yksinäisen kostajan karisma toimii

The Marksman

Ohjaus Robert Lorenz

Pääosissa Liam Neeson, Joe Perez, Katheryn Winnick, Juan Pablo Raba * * *

Olisi mielenkiintoista nähdä Liam Neeson jossain yllättävässä roolissa. Jälleen hän kuitenkin jatkaa vankkaa toimintasarjaansa, jossa vakava, rauhallinen ja suoraselkäinen kostaja pistää asiat taas järjestykseen. Taken (2008) teki Liam Neesonista näiden elokuvien luottomiehen.

Nyt Liam Neeson on entinen surumielinen merijalkaväen mies, Jim, jonka ranchi on Meksikon rajan tuntumassa. Lainaongelmien vuoksi pankki on viemässä tilan. Laittomien rajanylittäjiä Jim näkee jatkuvasti. Eräänä päivänä äiti ja poika pyytävät apua, mutta perässä tulevat kartellin miehet ehtivät ampua äidin. Jim puolestaan ampuu huumejengin pomon veljen, ja saa koko porukan peräänsä, kun hän yrittää viedä pojan (Joe Perez) turvaan Chicagoon.

The Marksman on yllätyksetöntä perustoimintaa, siinä mielessä turvallinen elokuva. Jimin rooli oli muuten alkujaan käsikirjoitettu Clint Eastwoodille, mutta hyvin Liam Neesonkin luottokarismallaan selviää.

Ennalta-arvattavassa elokuvassa on parasta modernin westernin ja road tripin henki, samoin kuvaus ja värimaailma.