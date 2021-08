Elokuvissa: Meno äityy villiksi, kun antisankarit pelastavat maailmaa

The Suicide Squad: Suicide Mission on itsenäinen jatko-osa elokuvalle Suicide Squad (2016). Ja meno on vielä villimpää, kun Amanda Wallerin (Viola Davis) kokoama antisankarijoukko lähtee taas pelastamaan maailmaa.

Joukkion on tuhottava Colto Martesen saarivaltiossa sijaitseva Natsi-Saksan entinen Jotunheim-niminen tuotantolaitos, jossa työstettiin ”Projekti Meritähteä”. Lisäksi amerikkalaisvastainen Silvio Luna on kaapannut vallan. Ensimmäinen ryhmä petetään ja rannalta pakenee vain Flag (Joel Kinnaman). Harley Quinn (Margot Robbie) joutuu vangiksi. Toinen ryhmä pääsee huomaamatta.

Elokuvan lumo on friikkiryhmässä, sillä jokainen hahmo on outo ja kantaa omaa suruaan. Ryhmässä on myös kärppä ja mainiolla King Sharkilla on Sylvester Stallonen ääni. He ovat kaikki yhteiskunnan hylkiöitä, jotka löytävät toisistaan ystävyyden. Meno on räävitöntä, rajatonta ja väkivaltaistakin. Elokuva on visuaalisesti hieno, viihdyttävä ja hauska. Lopussa kaiken ylle nousee valtava ja tuhoava meritähti. Kannattaa myös odottaa vielä kohtausta lopputekstien jälkeen.