Elokuvissa: Miten joulupukki sai alkunsa? – Kotimainen lastenelokuva saa aikuisenkin liikuttumaan

On hyvä, että elokuvateattereissa näytetään myös vanhempia elokuvia. Sellainen on Juha Wuolijoen vuonna 2007 ohjaama Joulutarina. Suurimmaksi osaksi Utsjoella kuvattu elokuva kertoo miten Joulupukki sai alkunsa? Mikä on hänen tarinansa?

Joulutarinassa eletään vuosisatojen takaisessa Lapissa. Nikolas jää orvoksi, sillä hänen vanhempansa ja pikkusisarensa Aada hukkuvat järveen. Kyläläiset päättävät, että Nikolas on vuoden kerrallaan eri perheissä, joulun aikaan on vaihto. Kiitokseksi Nikolas veistelee lahjoja kylän lapsille. Kun nälkävuodet koittavat, ainoastaan pelätty Iisakki (Kari Väänänen) pystyy ottamaan hänet. Nikolas lepyttää ärjyn Iisakin ja he tekevät yhdessä Iisakin pajassa joululahjoja. Kun Iisakki vanhenee, Nikolaksen rooliin siirtyy erinomainen Hannu-Pekka Björkman.

Joulutarina on koko perheen elokuva, jossa aikuinenkin liikuttuu. Pohjoisen lumiset maisemat hivelevät silmää, ja vaikka lahjoja jaetaan, elokuva muistuttaa, että elämä ei ole yltäkylläistä. Valmistumisvuonnaan Joulutarina oli katsotuin kotimainen elokuva. Juuri nyt jälleen sopivan ajankohtainen.