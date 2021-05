Elokuvissa: Mustan huumorin sävyttämä esikoisohjaus imaisee mukaansa

Perjantaina ensi-iltansa saava trilleri/draama Lupaava nuori nainen on jo nähtävissä Bio Rexissä. Kaksituntinen Emerald Fennellin esikoisohjaama ja käsikirjoittama elokuva imaisee mukaansa pastellin värisiin kepeisiin tunnelmiin ja hyytäviin tilanteisiin.

Vanhempiensa luona asuva Cassie (Carey Mulligan) on lahjakas nuori nainen, joka on keskeyttänyt opiskelun lääketieteellisessä. Päivät kolmekymppinen Cassien työskentelee söpössä kahvilassa, öisin hän virittää yökerhoissa ansoja humalaisia naisia hyväksikäyttäville miehille. Kärsimystä kantavan Cassien ajatuksissa on Nina, jolle tapahtui pahoja asioita. Eräänä päivänä Cassie kohtaa kahvilassa entisen opiskelukaverinsa Ryanin (Bo Burnham) ja kosto saa uuden tason, samalla tulee kepeää romantiikkaa.

Asioihin on monta näkökulmaa ja vakaviin teemoihin sopii musta huumori. Lupaavan nuoren naisen käsikirjoitus on ovela, Emerald Fennell saikin siitä juuri Oscarin. Carey Mulligan tekee hyvän roolin tasapainottomana ja määrätietoisen Cassiena, jonka kosto on täydellinen.