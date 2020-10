Elokuvissa: Nimby on ajankohtainen komedia suvaitsemisen vaikeudesta

Nimby

Ohjaaja Teemu Nikki

Pääosissa Susanna Pukkila, Almila Bagriacik, Antti Reini, Elias Westerberg, Ona Kamu, Jouko Puolanto, Mari Rantasila, Matti Onnismaa

Teemu Nikin ohjaama Nimby on ajankohtainen komedia, sillä siinä ottavat railakkaasti yhteen erilaiset arvot ja asenteet. Vakava aihe purkaa stereotypioita iloisesti.

Alussa päähenkilö Mervi (Susanna Pukkila) matkustaa vastentahtoisesti pienelle kotipaikkakunnalleen Lämsään pakolaistaustaisen tyttöystävänsä Katan (Almila Bagriacik) kanssa.

Mervi uskoo suhteen järkyttävän, mutta hän yllättääkin vanhempansa kesken ryhmäseksin. Hänen oma suvaitsevaisuutensa järkkyy.

Kun samaan vierailuun tuodaan vielä Mervin uusnatsiksi muuttunut poikaystävä ja hänen kaverinsa, kylän pakolaiset, eri uskonnot ja Katan vanhemmat, meno vain kiihtyy.

Loppua kohden Nimby muuttuu varsin karnevalistiseksi, sillä Mervin kotitalo piiritetään uusnatsien johtajan Arskan (Matti Onnismaa) toimesta. Osaksi Forssassa kuvatussa Nimbyssä on kiehtovaa se, että henkilöt eivät ole yksiulotteisia, jokaisella on hyveensä ja paheensa.

Näyttelijät ovat erinomaisia, mutta elokuva olisi kaivannut jotakin suvantoa. Nimensä komedia on napannut sanonnasta Not In My Backyard.

* * *