Elokuvissa: Oscar-ohjaajan varhaisessa rikoskomediassa musta huumori saa synkkiä sävyjä

Bong-Joon hon rikoskomedia Memories of Murder kertoo Etelä-Korean ensimmäisestä sarjamurhatapauksesta. Ohjaajan nimi on tuttu, sillä Parasitella hän voitti tänä vuonna parhaan elokuvan Oscarin. Memories of Murder on ilmestynyt jo vuonna 2003, onneksi elokuvalevittäjä on tuonut sen uudelleen.

Vuosina 1986–1994 Lee Chon Jae ehti murhata viisitoista naista ja teinityttöä ennen kiinnijäämistään, mikä tapahtui vasta viime vuonna. Suurin osa murhista tapahtui maaseudulla lähellä Soulia. Tämä on siis löyhästi pohjana elokuvalle, jossa kokemattomat ja sohlot maalaispoliisit sotkevat koko tutkinnan ja väkivaltaan perustuvat kuulustelut eivät tuota tulosta. Soulista avuksi saapunut fiksumpi tutkija kokee oman muutoksensa.

Memories of Murder alkaa mustan huumorin rikoskomediana, mutta pikku hiljaa elokuva kääntyy kohti vakavampia ja synkempiä trillerin sävyjä, ja päättyy vaikuttavaan melankoliaan. Hämärät metsät, vesisade, kuraiset polut ja harmaat viljapellot ovat erinomainen tausta. Myös jatkuvat väestöharjoitukset tuovat ajankuvan.