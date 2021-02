Elokuvissa: Oscar-ohjaajan visuaalinen ilotulitus tuo noitien tarinan tähän päivään

Roald Dahl julkaisi vuonna 1983 lasten fantasiakirjan Kuka pelkää noitia? Ensimmäisen kerran kirja filmattiin vuonna 1990. Silloin elokuvan pahaa Kaiken Maailman Mahtavaa Ylinoitaa näytteli Anjelica Huston, nyt toisen filmatisoinnin roolissa on Anne Hathaway.

On 1960-luku. Nuori poika (Jahzir Bruno) jää orvoksi ja Alabamassa asuva isoäiti (Octavio Spencer) ottaa hänet hoiviinsa. Kun lähistöllä pyörii tyylikäs ja pelottava noita, isoäiti vie pojan turvaan lomakohteeseen meren rannalle. Siellä he joutuvat pahempaan ahdinkoon, sillä Kaiken Maailman Mahtava Ylinoita on saapunut kokoukseen suuren noitaseurueen kanssa. Lapsia inhoavat noidat aikovat muuttaa kaikki lapset hiiriksi.

Kuka pelkää noitia on lavastettu huolella, värimaailma ja yksityiskohdat toimivat upeasti. Myös metamorfoosit ovat onnistuneita, siitä antaa esimakua tytön muuttuminen kanaksi. Jatko on ilotulitusta hiirien kanssa. Ainoa epäonnistuja on ylinäyttelevä Anne Hathaway kummallisen teennäisen aksenttinsa kanssa. Noitien jokerimaiset suut sen sijaan ovat huikeita!