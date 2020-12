Elokuvissa: Pako rajan yli – Palkittu lastenelokuva kertoo lasten selviytymisestä sodan keskellä

On hieno nähdä norjalainen elokuva, ja on hienoa, että elokuva on vielä onnistunut! Pako rajan yli on maailmalla palkittu lastenelokuva, joka vie katsojan joulukuuhun vuonna 1942. Historiallisiin tapahtumiin pohjautuvaan elokuvaan on suotta liitetty termi lastenelokuva, sillä Pako rajan yli soveltuu täysin myös vanhemmille. Se vain sattuu olemaan elokuva, jonka keskiössä ovat lapset.

Reipas Gerda (Anna Sofie Skarholt) tykkää soturileikeistä. Hänen veljensä Otto (Bo Lindquist-Ellingsen) on säyseämpi, mutta tuntee salaa vetoa natsi-ideologiaan saksalaisten miehittämässä Norjassa. Heidän vanhempansa kuuluvat vastarintaliikkeeseen. Kun vanhemmat pidätetään, Gerda ja Otto löytävät kellariin piilotetut juutalaissisarukset, joita he lähtevät viemään Ruotsiin turvaan.

Jännitteinen matka on täynnä vaaroja, on auttajia ja on petollisia kohtaamisia. Tunnelma tiivistyy lumen lisääntyessä ja Ruotsin rajan lähestyessä, sillä sotilaat ja koirat ovat lasten perässä. Lisäksi Otto käy oman sisäisen kamppailunsa. Vakavassa ja osin järkyttävässä elokuvassa on myös lämpöä ja huumoria.