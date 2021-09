Elokuvissa: Romanttisessa rakkauselokuvassa kaksi tarinaa kietoutuu toisiinsa kirjeiden kautta

Romanttinen elokuva Ole niin kiltti, älä rakasta häntä perustuu Jojo Moyesin samannimiseen menestysromaaniin. Alkuperäinen nimi The Last Letter from Your Lover kertoo enemmän sisällöstä, jossa kaksi tarinaa kietoutuu toisiinsa kirjeiden kautta nykypäivän Lontoossa ja 60-luvun Ranskan Rivieralla.

Nykyajassa nuori toimittaja Ellie (Felicity Jones) löytää arkistosta rakkauskirjeen 60-luvulta. Ellie kiinnostuu ja kaivaa lisää tietoa ujon arkistonhoitaja Roryn (Nabhaan Rizwan) avulla. Samalla takaumissa kulkee kirjeiden tarina, jossa poliitikon (Joe Alwyn) edustusvaimo Jennifer (Shailene Woodley) tapaa älykkään toimittajan (Callum Turner). He rakastuvat, samoin Ellie ja Rory. Molemmilla pareilla on vastoinkäymisensä – nykypäivässä Ellien luonne ja takaumissa Jenniferin yhteiskunnallinen asema.

Elokuvan juoni on vetävä. On vastoinkäymisiä, väärinkäsityksiä ja piinaavaa odottamista. 60-luvun osuus toimii hienosti, vaikka Jenniferin poliitikkomies näyttääkin teiniltä. Nykyajan Ellie on rasittava hössöttäjä.