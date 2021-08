Elokuvissa: Rekkakuskien vaarallinen pelastusreissu – Jäät pettävät ja joukossa on pahis

Kuulun niihin, joiden lempisarjoja on kanadalainen tositelevisiosarja Rekkakuskit jäällä, joten Jonathan Hensleighin jännityselokuva The Ice Road tulee kuin tilauksesta. On talvinen Kanadan ja Yhdysvaltojen rajaseutu, jossa suuret rekat kuljettavat painavia lasteja yli jäätyneiden järvien.

Manitobassa tapahtuu kaivosonnettomuus, ja metaaniräjähdys jättää joukon kaivosmiehiä loukkuun. Pelastamiseen tarvitaan välineitä ja taitavat rekkakuskit kuljettamaan niitä huhtikuun hapertaman jään ylitse. Pestin ottaa vastaan Mike (Liam Neeson) ja hänen afasiasta kärsivä sotaveteraaniveljensä Gurty (Marcus Thomas). He uneksivat omasta rekasta. Matkaan lähtee myös Jim (Laurence Fisburne) ja alkuperäsasukas Tantoo (Amber Midthunter, itsekin sioux). Lisäksi mukana on kaivosyhtiön edustaja (Benjamin Walker).

Kolmen rekan matka on vaaroja täynnä, sillä jäät pettävät ja joukossa on pahis, joka yrittää sabotoida pelastusretken. Lisäksi happi on loppumassa kaivoskuilussa. The Ice Roadin käsikirjoitus on hiukan kömpelö, ja leikkaukset kaivokseen töksähtelevät, mutta jäisissä ja lumisissa maisemissa meno on vauhdikasta.