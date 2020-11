Elokuvissa: Ruotsalainen lastenelokuva yllättää niin kauhusta kiinnostuneet lapset kuin aikuisetkin

Ruotsalaisen Martin Widmarkin lastenkirjoihin perustuva Kauhuagentti Nelli Rapp on hauska, lämminhenkinen ja hiukan hyytävä lastenelokuva (ikäraja on 12). Kauhusta kiinnostuneille lapsille ja aikuisillekin elokuva on hieno yllätys!

11-vuotias Nelli (Matilda Gross) ei saa ystäviä, joten isä vie Nellin ja Lontoo-koiran syyslomalle maaseudulle omituisen Hannibal-enon (Johan Rheborg) ja hänen kanssaan asuvan Lenan (Marianne Mörck) kartanoon. Pian Nellille selviää, että salaperäinen kartano on ihmisten ja hirviöiden maailman tasapainoa valvovien kauhuagenttien tukikohta. Myös Nelli haluaa kauhuagentiksi. Samaan aikaan vampyyrit, ihmissudet ja muut hirviöt muuttuvat vimmaisiksi ja bisnesmies Vincent aikoo vangita heidät. Nelli on kuitenkin jo ystävystynyt frankenstaineri Robertan (Lily Wahlsteen) kanssa.

Kauhuagentti Nelli Rappin rikkautena ovat erilaiset kauhuolennot, huolellinen kuvaus ja lavastus. Sopiva vinous kiehtoo myös aikuista, kuten alaston näkki ja vegaani vampyyri. Tärkeintä on kuitenkin ystävyyden merkitys ja erilaisuuden arvostus.