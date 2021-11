Elokuvissa: Surevan perheen kaaos – Ranskalaisohjaaja on poiminut perhedraaman ainekset omasta elämästään

Suuri suku on kokoontunut Alzheimeria sairastavan isoisän ympärille. Algerialaissyntyinen isoisä Emir hymyilee, mutta suvussa tunteet ja ristiriidat vellovat ja kun isoisä menehtyy, kaikki suru, valtavat riidat, vanhat kaunat ja oman identiteetin etsintä räjähtävät ilmoille. Joku suvusta tuntee olevansa täysin ranskalainen, toinen on sorrettu siirtolainen.

Ohjaajan, käsikirjoittajan ja pääosaa esittävän Maiwennin aiemmissa elokuvissakin on ollut omaelämäkerrallisuutta ja niin on nytkin. Perinnössä on oikeastaan kaksi elokuvaa. Alussa on valtava parodian puolelle menevä ja nopeasti etenevä perhedraaman kaaos, jossa katsojan on vaikea pysyä perässä perhesuhteista ja siitä kuka on kuka. Päähenkilön lisäksi erityisesti nousee hänen vahvaluonteinen äitinsä (Fanny Ardant).

Sittemmin elokuvan keskiössä on Emirin tyttärentytär Neige (Maiwenn) ja hänen kriisinsä. Neige etsii pakonomaisesti omia arabialaisia juuriaan, haluaa Algeriaan ja algerialaiseksi. Jos kaiken alun meuhkaamisen jaksaa, loppu palkitsee kauneudellaan ja koskettavuudellaan.