Elokuvissa: Tanskalaisohjaajan kiitelty uutuuselokuva häilyy komedian ja tragedian rajalla – Pääosassa loistaa vakuuttava Mads Mikkelsen

Erinomaisen vastaanoton maailmalla saanut Yhdet vielä on tanskalaisen ohjaajan Thomas Vinterbergin uusin teos, jonka hän on myös käsikirjoittanut. Ohjaajan aiempia töitä ovat mm. Jahti (2012) ja Juhlat (1998). Elokuvan nimi tuo mainion assosiaation Irwinin biisiin, jossa lauletaan, että yhdet vielä ja sitten lasku. Alkujaan elokuvan nimi on Drunk, ja alkoholista on kyse.

Neljän miehen, lukio-opettajia kaikki, elämä on muuttunut tylsäksi. Viettäessään aikaa ravintolassa he päättävät kokeilla vanhaa teoriaa, jonka mukaan ihminen on parhaimmillaan ripaus alkoholia veressä. Martin, Tommy, Nikolaj ja Peter pitävät testinsä aikana päiväkirjaa. Koska kaikki alkaa mainiosti, koko homma lähtee lapasesta. Itsensä lisäksi he asettavat muutkin alttiiksi alkoholin aiheuttamille ongelmille.

Erityisesti Martin (Mads Mikkelsen) on loistava aina elokuvan lopun tanssinumeroaan myöten. Komedian ja tragedian rajalla kulkeva ja katsojassa vahvoja tunteita herättävä Yhdet vielä on jo ehditty valita vuoden 2020 parhaaksi eurooppalaiseksi elokuvaksi.