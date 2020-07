Elokuvissa: The Outpost – Tositapahtumiin perustuva sotaelokuva

The Outpost perustuu tositapahtumiin Afganistanissa lokakuussa 2009. Silloin reilun viidenkymmenen yhdysvaltalaisen sotilaan joukko saapui Kamdeshiin Hindu Kushin vuoristoon taistelemaan taliban-joukkoa vastaan. Sodanjohto tekee virheitä ja etuvartiossa yhdysvaltalaiset ovat jatkuvien hyökkäysten ja väijytysten kohteena. Tästä on myös Jake Tapper kirjoittanut kirjan, joka onkin elokuvan pohjana.

The Outpost kuvaa realistisesti Kamdeshin karmeita tapahtumia. Mielenkiintoisinta on kuitenkin nähdä pääosassa Clint Eastwoodin poika Scott Eastwood . Hän ei ole isänsä veroinen, mutta pärjää toimintaelokuvassa. Näyttelijäkaartista löytyy myös Mel Gibsonin poika Milo Gibson . Muutamaa sotilasta näyttelevät todellisesta Kamdeshin taistelusta selvinneet sotilaat.